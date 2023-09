Italia-Serbia 78-76, impresa della squadra di Pozzecco ai Mondiali di basket: il sogno azzurro continua

MANILA - Grande Italia, batte la Serbia 78-76 e riapre prepotentemente i giochi per la qualificazione ai quarti di finale al Mondiale di Manila. Come a Belgrado nel 2021, come a Berlino nel 2022, anche oggi quando contano i due punti contro la Serbia la vince sempre l'Italia. In attesa del risultato tra Repubblica Dominicana e Portorico (in campo alle ore 14), gli azzurri fanno il loro, recuperando dal 44-60 di metà terzo periodo e chiudendo in volata contro una Serbia apparsa a corto di idee nel finale. Datome con otto punti in fila la riapre nel momento più difficile, il monumentale quarto periodo di Fontecchio (alla fine 30 punti e 8 rimbalzi) la chiude. Bene anche Spissu con 14 punti . Italia 17/39 da due punti e 11/21 da tre. Domenica contro Portorico serve un’altra vittoria e poi si faranno i conti in caso di arrivo a pari punti tra tre squadre.

LA PARTITA

Si segna poco nei primi minuti, un libero e un tiro dalla media tutto firmato da Nik Melli. Fontecchio schiaccia a due mani, Polonara trova altri due punti: 2-7 per gli azzurri al quinto. Mani calde da tre per l’Italia, segnano Spissu (due volte), Tonut e Melli per il 10-20 al settimo. La Serbia, che ha perso Simonovic nella partita contro le Filippine per un duro colpo subito ad un rene, si aggrappa a Dobric e il futuro giocatore della Virtus Bologna riavvicina fino al 19-23 del decimo.

L’Italia fatica in attacco, 3/15 da due punti, Avramovic e Marinkovic mettono le triple del primo vantaggio serbo: 29-25 al 14esimo. L’Italia è solo Fontecchio: quattro liberi e una tripla per il nuovo vantaggio 31-32. Gli azzurri non riescono ad allungare, Bogdan Bogdanovic trova il jolly da tre sulla sirena per il vantaggio serbo 42-40 al riposo lungo.

Al rientro in campo, Milutinov fa la voce grossa per il 54-42, ma anche tre falli commessi dal forte lungo serbo. Siamo al 24esimo, l’Italia è con le spalle al muro. Senza ritmo e senza idee, gli azzurri affondano 60-44 al 27esimo. Pozzecco dimentica in panchina Spagnolo, Procida, Diouf che forse qualche minuto in campo potrebbero meritarlo. Sette punti in fila di Fontecchio per il 60-51. Capitan Datome trova due triple folli e l’Italia è ancora viva: 62-59 al trentesimo. Italia al meno uno, 64-63, Fontecchio e Spissu danno il vantaggio 64-67, poi 65-69 al 36esimo. Super tripla di Severini dall’angolo per il 67-72. Fontecchio inchioda il 74-78. Non c’è più tempo, la tripla della vittoria serba non arriva nemmeno al ferro, finisce 76-78 e l’Italia torna a sognare.