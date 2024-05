Baby squillo, la difesa dello sfruttatore. «Erano sempre e solo rapporti consenzienti»: ma spuntano minacce di diffusione di foto hot

Ha provato a discolparsi delle accuse che gli sono state mosse: «Erano sempre e solo rapporti consenzienti» ha detto di fronte al gip Giuseppe Ronzino uno degli uomini accusati di sfruttamento e induzione alla prostituzione nell'inchiesta sulle “baby squillo” di Bari. Nicola Basile, classe 1999, da tutti conosciuto come “Nico”, è stato arrestato perché stando le indagini della Squadra Mobile avrebbe dapprima intrattenuto “rapporti sessuali in cambio di corrispettivi di denaro” con due minori, fra cui la principale vittima – Cristina (il nome è di fantasia) la cui madre, sporgendo denuncia ha fatto partire l'inchiesta. Basile avrebbe “In seguito – si legge nel capo di imputazione – indotto, favorito, fruttato, gestito e organizzato la prostituzione” delle due minori “traendo un vantaggio economico dalla ripartizione, con le suddette, degli ingenti guadagni derivati dalle prestazioni sessuali offerte a pagamento ad una pluralità i clienti” a partire dal marzo 2022. In base anche al racconto che Cristina e la sua amica hanno fatto, nel corso delle audizioni protette, Basile a seguito di rapporti consumati con la vittima principale dell'inchiesta l'avrebbe costretta a prostituirsi anche sotto la minaccia di diffondere alcune foto che la ritraevano nuda o in atteggiamenti equivoci e chiedendo alla stessa i contatti di alcune sue amiche, adocchiate sui social net work per farle entrare nel giro.

Proprio con Basile, dopo che Cristina aveva lasciato il gruppo con cui aveva iniziato a prostituirsi, il “livello” della clientela era salito.

Basile, molto probabilmente, resterà in carcere. Assistito dall'avvocato Marco Vignola ha esposto la sua ricostruzione dei fatti, elencando anche una tentata estorsione – non provata da alcuna prova né denunciata – che il padre della minorenne avrebbe tentato nei suoi confronti. Oltre a lui, oggi, a presentarsi di fronte al gip anche Ruggiero Doronzo che “lavorava” nella squadra di donne con cui Cristina aveva iniziato a prostituirsi, ovvero le “Squadra di ragazze” capitanata da Marilena Lopez, Antonella Albanese, Federica Devito ed Elisabetta Manzari. Sempre secondo le indagini, Doronzo, nato a Trani nel 1995, oltre a gestire e pubblicare sui portali on-line gli annunci come richiesto dalla Lopez avrebbe nei diversi appuntamenti che si tenevano nei B&B gestito materialmente l 'acceso dei clienti, garantendo un pronto intervento. eventuale, in caso di necessità.