Amici 23, strani scambi di commenti e like tra il ballerino Dustin e il giudice Giuseppe Giofrè

Martedì 14 Maggio 2024, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 13:31

La finalissima della 23esima edizione di Amici è alle porte, e mentre il web si prepara all'evento, un dettaglio intrigante emerge dai profili Instagram dei protagonisti. Il giudice e il ballerino si conoscevano già? Giuseppe Giofrè e Dustin Taylor sono si seguono e commentano reciprocamente le loro foto sui social da anni, mantenendo uno scambio di like costante e mai interrotto nel tempo. Questo legame è stato evidenziato anche da un articolo su Novella 2000, che ha notato commenti e like su post datati, addirittura precedenti all'ingresso di Dustin ad Amici 23.

Giuseppe Giofrè ha messo un like e commentato su post di Dustin risalenti al 2020, e viceversa. Ci sono anche una serie di foto pubblicate da Giuseppe nel 2023 che hanno ricevuto ancora una volta il like di Dustin. Giuseppe Giofrè e Dustin Taylor, i like da colleghi sui social Va detto che Giuseppe Giofrè ha una carriera che lo ha portato a girare il mondo, e nel mondo dei ballerini di rilievo è comune conoscersi. Quindi, non sorprende troppo questa amicizia preesistente al talent show. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; Ufficio stampa Amici, music by Korben MKdB



