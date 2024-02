Gallinari, nuova avventura nella Lega: quanto guadagnerà l'azzurro con i Milwaukee Bucks

Nuova avventura in NBA per Danilo Gallinari che è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks. Il Gallo ha lasciato Detroit, dove invece è appena approdato Simone Fontecchio, per approdare in Wisconsin dove condividerà lo spogliatoio e il parquet con Giannis Antetokoumpo e Damian Lillard.

NBA, l'All Star Game non entusiasma: il punteggio più alto di sempre, Lillard Mvp (ma le difese non esistono)

Quanto guadagnerà Gallinari con i Bucks

Gallinari vestirà la canotta numero 12, come annunciato dai Bucks che hanno ufficializzato l'arrivo del cestista italiano sui propri canali.

Alla sua 14esima stagione nella Lega americana, Gallinari potrà ambire alla vittoria del titolo, visto il livello della franchigia in cui è approdato.

Il cestista azzurro ha firmato da free agent un contratto fino al termine della stagione da poco più di un milione di dollari, come riportato dal sito specializzato Spotrac. Non cifre astronomiche rispetto a quelle ottenute nei precedenti contratti. Bisogna, però, considerare anche la carta d'identità del Gallo che ad agosto compirà 36 anni.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Gallinari ha spiegato la sua scelta: «Certamente il rapporto che ho con Doc Rivers ha inciso nella mia scelta ma devo dire che ho sentito tanto affetto da parte di tutti, dal GM, al presidente a tutta la dirigenza dei Bucks. Naturalmente volevo firmare per una squadra che potesse arrivare fino in fondo e Milwaukee è sicuramente una pretendente. C’è un bell'ambiente, conosco anche diversi componenti dello staff tecnico di Rivers, sono convinto che lo stile di gioco sia perfetto per le mie caratteristiche».