I cani possono volare in aereo, il Ceo della compagnia Bark Air: «Nessun animale dovrebbe volare in una gabbia». Biglietti a seimila dollari

C'è una nuova compagnia aerea per cani da 6.000 dollari a volo, si chiama Bark Air e ha intercettato un nuovo (redditizio) bisogno. E cioè il cane di lusso che deve spostarsi con il proprietario quando quest'ultimo deve volare o ha l'aereo privato occupato.

Compagnia aerea per cani, voli a seimila dollari



«Troppo spesso ai cani viene negato il viaggio, vengono confinati in un borsone o subiscono lo stress di volare in un cargo», ha dichiarato l'azienda in un comunicato. «Riconoscendo queste sfide e la crescente richiesta di una soluzione accessibile, Bark Air presenta un'opzione più divertente - e umana - per i cani che viaggiano con i loro compagni umani a due zampe».

La notizia è riportata da Quartz.

Sul sito il CEO della compagnia. Matt Meeker, ha girato un video in cui si rinchiude in una gabbia e mostra quanto sia scomodo viaggiare in questo modo. «Nessun cane dovrebbe volare in una gabbia. Per illustrare ciò, abbiamo invece fatto volare il nostro CEO in uno di essi per il nostro volo inaugurale», si legge.

Poveri cuccioli, perché non prenotare loro un sedile vero?

I servizi disponibili e inclusi nel biglietto sono: la preparazione del volo "Dogs Fly First" con feromoni calmanti, musica e colori adatti ai cani, bocconcini calmanti, cuffie antirumore e giubbotti rilassanti. La corsia è prioritaria: il processo di check-in privato consente ai cani di presentarsi 45 minuti prima del decollo senza dover passare dai controlli standard.

A differenza del paradiso, tuttavia, Bark Air non è adatto a tutti i cani, né ai compagni umani di età inferiore ai 18 anni. Gli aerei e i cuccioli a bordo voleranno solo tra piccoli aeroporti privati di New York, Los Angeles e Londra. I voli costano 12.000 dollari andata e ritorno, o 6.000 dollari solo andata (8.000 dollari tra New York e Londra).