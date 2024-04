Addio al limite di 100 ml per i liquidi in aereo: rivoluzione nei controlli bagaglio a mano

EMBED





La regolamentazione che limita a 100 ml la quantità di liquidi consentita nel bagaglio a mano sta per cambiare in alcuni aeroporti del Regno Unito, grazie all'introduzione di una tecnologia avanzata per l'analisi del contenuto dei bagagli. Questa novità, che promette di eliminare una delle principali difficoltà incontrate dai viaggiatori nell'organizzazione del bagaglio a mano, potrebbe estendersi in futuro anche ad altri paesi, semplificando notevolmente le procedure di imbarco.