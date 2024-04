Voli cancellati o in ritardo, rimborsi automatici in contanti entro 7 giorni

Sabato 27 Aprile 2024, 09:54

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha annunciato l'introduzione di nuove normative che obbligheranno le compagnie aeree a erogare automaticamente rimborsi in contanti ai passeggeri in caso di voli cancellati o ritardati significativamente. Come riporta ABCNews, secondo le nuove regole i rimborsi dovranno essere effettuati entro sette giorni lavorativi e dovranno essere erogati in contanti o tramite il metodo di pagamento originale, a meno che il passeggero non opti per un'altra forma di compensazione. Le compagnie aeree non potranno più offrire rimborsi sotto forma di voucher o crediti quando i consumatori hanno diritto a ricevere contanti. Le compagnie aeree avranno un termine di sei mesi per adeguarsi alle nuove regolamentazioni. Caro-low cost, i biglietti crescono fino al 300 per cento tra extra e costi occulti