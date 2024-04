"Ala di Sion", l'aereo di Stato di Netanyahu decollato per la prima volta ieri dalla base Nevatim

L'aereo del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, "Kenaf Zion" (Ala di Sion), è decollato da una base dell'aviazione israeliana a Nevatim (è la base aerea più importante dell’Aeronautica Israeliana) ieri sera alle 21.45. Non lo aveva mai utilizzato prima: si capisce ora che il velivolo supertecnologico è stato mobilitato per l'attacco da parte dell'Iran. Nel momento del decollo, invece, non sono stati resi noti i motivi.

L'aereo di Stato che usa Netanyahu per spostarsi: "Ala di Sion" decollato per la prima volta ieri dalla base Nevatim

L'aereo di Stato israeliano "Ala di Sion" è decollato dalla base aerea di Nevatim, nel sud di Israele, che è stata obiettivo degli attacchi di droni e missili «perché è da lì che sono decollati gli F-35 usati per colpire il consolato a Damasco il primo di aprile», ha detto il capo di stato maggiore delle forze iraniane, il generale Mohammad Hossein Bagheri. Il raid contro la base del Negev, è stato uno dei pochi non intercettati, nel sud di Israele, e ha subito danni, che Israele giudica lievi, provocati da «un numero molto piccolo» di missili balistici che non hanno impedito però alla base di restare operativa.

L'Iran ha diffuso informazioni completamente opposte: l’agenzia IRNA e il giornale cinese Global Times parlano di danni ingenti arrecati all’aeroporto militare. Un altro obiettivo dei raid di Teheran, ha detto Bagheri, è stato anche un «grande centro di informazione» vicino al confine con la Siria. I funzionari della Difesa si aspettavano e si aspettano che l'Iran cercherà probabilmente di colpire le infrastrutture militari e non i siti civili. E quindi le basi come quella di Nevatim da cui è partito l'aereo di Stato.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ieri ha utilizzato per la prima volta l'Israeli Force One (lo chiamano anche così imitando quello statunitense): fino a ieri era sostanzialmente rimasto a prendere polvere dopo essere stato consegnato all'aeronautica israeliana diversi anni fa. Non è mai stato utilizzato ufficialmente. Ieri è stato, invece, mobilitato in occasione della massima allerta per l'attacco iraniano al Paese.

Israel's “Wing of Zion” official state plane has taken flight from the Nevatim Airbase in southern Israel, where it has been collecting dust for several years. pic.twitter.com/IlLSeh16ya — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024

Lo Zion Wing è il principale aereo da trasporto governativo dello Stato di Israele, con il compito di trasportare il Presidente e il Primo Ministro all'estero durante le visite internazionali. È un Boeing 767-338ER acquistato di seconda mano da Israele nel 2016 e riconfigurato, modificato con migliorie altamente tecnologiche. Appartiene all'Aeronautica militare israeliana.