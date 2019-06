Venezia campione d'Italia: Sassari si arrende alla gara 7 perfetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"For all the marbles", per tutte le biglie, come dicono negli Stati Uniti. La gara che vale tutto la vince l'Umana Veneziae conquista il secondo scudetto in tre anni. Venezia sempre avanti nei quaranta minuti, decide in particolare il terzo periodo da 30-17 per l'Umana e un, 22 complessivi con 5/8 da tre. Ottimo anche Haynes con 21 punti e Daye con 13, nominato Mvp della serie finale. Sassari tradita dal tiro da due, appena il 32 per cento, e dai rimbalzi 42 contro 46. "Un capolavoro, di squadra, di società, di questo pubblico - dice raggiante e a caldo coach de Raffaele, sommerso dai suoi tifosi - Direi l'abbiamo meritato"E’ la terza volta che il campionato italiano si decide alla gara 7, in precedenza era successo nelle stagioni 2014 e 2015 (in quella occasione vinse proprio Sassari a Reggio Emilia). Nel complesso, questa è l'undicesima gara 7 giocate fino ad oggi nei playoff, in 7 casi, compresa questa, la vittoria è andata alla squadra con il fattore campo a favoreVidmar in quintetto, preferito a Watt, fa capire subito che partita sarà sotto canestro con quattro punti in fila. Haynes mette due triple e la Reyer ha il primo vantaggio, 10-4 al quarto. Venezia sbaglia alcune tiri aperti, ma Sassari non ne approfitta. Il primo quarto si chiude. Venezia apre ancora il campo con le triple: 22-15, poi 25-17 al 14esimo. E' battaglia totale in campo: Stefano Gentile prende una botta al naso, Vidmar commette tre falli, la Reyer è "illuminata" da Daye per il 33-26. Al riposo lungo padroni di casa avanticon il 44 per cento dal campo.Al rientro in campo, Bramos è caldissimo, tre triple incredibili, un canestro in penetrazione di grande intelligenza e la Reyer vola sul 50-32 al 23esimo. Volano falli da una parte e dall'altra, la tensione è altissima. L'Umana gioca con grande velocità il pallone in attacco, Watt in transizione piazza il 57-37 al 26esimo. Ancora Bramos con suo quinto tiro da tre segnato per il 65-44, il terzo periodo finisce. Spissu prova a tenere a galla la Dinamo, ma Daye e Haynes lasciano l'Umana con un vantaggio rassicurante: 78-54 al 35esimo. Sassari non ne ha più, gli ultimi tre minuti sono solo accademia, De Raffaele si lascia andare ad urlo liberatorio a 50 secondi dalla fine. Il tabellone segna, onore al Banco di Sardegna che ha giocato un'ottima pallacanestro, ma la Reyer vince con merito il suo secondo titolo in tre anni.