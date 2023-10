Basket, serie A. Bologna, Brescia e Venezia ancora imbattute. Risale Milano

Bologna, Brescia e Venezia restano ancora a punteggio pieno grazie alle vittorie odierne su Sassari, Pistoia e Treviso. Milano soffre ma vince a Tortona, Napoli spazza via Brindisi che a fine partita esonera l’allenatore Corbani (si parla di Repesa al suo posto) dopo le quattro sconfitte in campionato. Ferme a quota zero anche Pistoia e Treviso che fa ancora flop. Incredibile partita a Pesaro, vince Scafati dopo un tempo supplementare al termine di un confronto dai mille risvolti e con PInkins eroe di giornata con 33 punti e 8 rimbalzi.

Nell’anticipo di ieri, la Una Hotels Reggio Emilia ha espugnato il Pala Radi di Cremona per 91-95, mandando cinque giocatori in doppia cifra (Galloway 28 punti 6(7 da tre) e tirando con il 60 per cento da tre punti (15/25). Per gli emiliani terza vittoria su quattro partite in campionato, per Cremona, a cui non bastano i 24 punti di Adrian e il dominio a rimbalzo 36 contro 17, una sconfitta tra gli applausi.

LE PARTITE

OPENJOBMETIS VARESE - DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84-85

Masnago ancora tutto esaurito, come avviene ormai già dalla passata stagione. Dopo un avvio equilibrato, 17-16, Varese allunga sul 28-17 al decimo, ma Trento è brava a rientrare con un secondo periodo da 16-25. Al riposo lungo è 44-42. Varese va 64-56, ma gli ospiti non mollano e l terzo riposo impattano sul 66-66. La partita è un pendolo, i padroni di casa ritrovano il +8, ma a questo l’Aquila cambia la partita. Sorpassa sull’82-83 al 38esimo, segna l’84-85, Brown sbaglia la tripla della vittoria. L’Aquila vince con i 18 punti di Alviti e 8 rimbalzi e i 14 di Biligha, tirando con il 40 per cento da tre e prendendo 46 rimbalzi contro 36 dei padroni di casa (McDermott 21 punti, Moretti 15, Cauley Stein 9 con 12 rimbalzi)

NUTRIBULLETT TREVISO - UMANA REYER VENEZIA 77-82

Treviso vuole lasciare il fondo della classifica e parte forte, 15-8 al quinto, poi 32-23 e 41-29 al 16esimo. Al riposo lungo è 46-37. Treviso tiene anche nel terzo parziale, 53-44 al 24esimo. Al trentesimo è 64-58. Sul 69-61 la squadra di casa va in tilt complice il cambio difensivo della Reyer che prima si riavvicina poi sorpassa nel finale quando vince 77-82 piazzando un parziale da 8-20 negli ultimi quattro minuti. Venezia con cinque giocatori in doppia cifra (Tucker 17) resta imbattuta, Treviso ancora a zero punti in campionato.

GE.VI. NAPOLI - HAPPY CASA BRINDISI 90-71

Brindisi recupera Sneed all’esordio in campionato dopo l’infortunio ma Laquintana è solo in panchina. In avvio è 7-10, poi 11-14. A questo punto i pugliesi non segnano più e Napoli piazza un parziale da 16-0 per il 27-14 al 13esimo. La Ge.Vi. allunga sul 31-16 dominando a rimbalzo. Brindisi, senza idee e senza grinta e con appena 3/17 da tre, sprofonda sul 47-29 al riposo lungo. Napoli allunga ancora: al 30esimo è 72-45. Gli ultimi dieci minuti si giocano solo per definire il risultato finale. Brindisi ha un paio di sussulti, 79-63 e poi 83-69, ma ormai la Ge.Vi. ha solo da controllare e chiudere 90-71 con cinque in doppia cifra (Zubcic 24, Ennis 13, Sokolowski 12) con 41 rimbalzi contro 36. Male Brindisi da tre 8/35, Morris 13 punti, Riisma 12. i pugliesi restano ultima in classifica con zero punti e dopo la partita esonerano Fabio Corbani per dare una scossa all’ambiente. Squadra, tra l’altro, in silenzio stampa.

BERTRAM YATCHS DERTHONA - EA7 OLIMPIA MILANO 75-79

Senza Severini, bloccato da una tendinopatia al ginocchio, Tortona fatica ad entrare in partita. Milano è avanti 19-22 al decimo, poi 31-41 al riposo lungo pur tirando 3/11 da tre. Un grande parziale da 17-7 per la Bertram restituisce la parità sul 48-48 al 27esimo. Milano soffre, prova a mettere il naso avanti, ma Tortona non molla: 63-61 al 35esimo. Il finale è però tutto dell’Olimpia che ritrova il vantaggio e lo mantiene fino al 75-79 finale.

Melli 14 punti e 10 rimbalzi, Poythress 14 i protagonisti di giornata. In casa Bertram Weems 19 punti e Daum 16, punti che permettono allo statunitense di superare quota mille punti segnati con la maglia bianco nera.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO - GIVOVA SCAFATI 103-107 dts

Incredibile primo periodo di Scafati, avanti 8-26 poi 14-34 al decimo. Logan segna poco ma Rossato e Pinkins sono già in doppia cifra a metà del secondo quarto. Pesaro reagisce e al 15esimo torna sotto 26-39 ma Scafati regge e chiude avanti 30-47 al riposo lungo. I marchigiani cambiano passo nella ripresa, un parziale da 31-20 nel terzo periodo li riavvicina 61-67, Scafati non segna più e subisce il sorpasso sul 73-70. Finale incredibile. Pesaro è avanti 86-84, Tambone sbaglia la tripla del sigillo finale a 25 secondi dalla fine, poi commette fallo su Logan che fa 2/2 dalla lunetta. Toto sbaglia il tiro della vittoria per Pesaro e si va al supplementare sull’86-86. Scafati ne ha di più e scappa subito via, prende otto punti di vantaggio e la vince 103-107. Logan segna sette punti nel supplementare dei suoi 15 totali, ma il grande protagonista è Pinkins con 33 punti e 8 rimbalzi. Alla VL non basta l’ottima serata dei suoi italiani, Totè 27 punti, Tambone 19 e Mazzola 15.

ESTRA PISTOIA - GERMANI BRESCIA 72-84

La Germani impiega pochi minuti per prendere in mano la partita e condurla fino alla fine, nonostante l’assenza di Petrucelli. Al decimo è 12-19, al riposo lungo 31-38. Il capolavoro bresciano si compie nel terzo periodo: parziale da 17-28 e vantaggio che si dilata fino al 48-66. Pistoia è generosa, ma ci vorrebbe ben altro per battere la Brescia di questa sera sospinta da un superlativo Della Valle, 26 punti con 5/9 da tre. E un sempre positivo Bilan, 11 punti e 8 rimbalzi. Finisce 72-84, la Leonessa fa 4/4 in campionato, Pistoia resta zero punti

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - BANCO SARDEGNA SASSARI 80-66

Sassari vuole sbloccarsi anche in trasferta dopo i tantissimi guai fisici che ha avuto nelle ultime settimane. Gioca una partita senza timori, a tratti anche alla pari della Virtus, ma Bologna, dopo aver conquistato la doppia vittoria in Eurolega in settimana, è in un momento di forma fisica e mentale straripante. Dopo un primo periodo equilibrato, 18-20 per i sardi, la Virtus si sblocca e piazza un parziale da 45-30 nei due periodi centrali che indirizza decisamente la partita. Al trentesimo è 64-50. Sassari, costretta a rimontare, si aggrappa alla difesa, arriva fino al 68-60 ma è l’ultimo sforzo. La Segafredo resiste e vince 80-66. Abass 14 punti, Smith 13, Shengelia, Mickey e Lundberg con 10 a testa nella sinfonia bianconera che domina anche a rimbalzo, 39 contro 23.

LA CLASSIFICA

1. Virtus Segafredo Bologna 8 punti

2. Germani Brescia 8

3. Umana Venezia 8

4. Ge.Vi. Napoli 6

5. EA7 Milano 6

6. Dolomiti Energia Trentino 6

7. Una Hotels Reggio Emilia 6

8. Givova Scafati 4

9. Bertram Tortona 4

10. Vanoli Cremona 2

11. Carpegna Prosciutto Pesaro 2

12. Openjobmetis Varese 2

13. Banco Sardegna Sassari 2

14. Entra Pistoia 0

15. Nutribullet Treviso 0

16. Happy Casa Brindisi 0