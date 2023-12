Basket, Serie A: Venezia capolista va a Sassari. Big match tra Brescia e Milano

Ultima giornata di campionato del 2023 con la capolista Venezia di scena a Sassari, remake della finale scudetto del 2019. I sardi avranno il nuovo acquisto Brandon Jefferson, talentuoso play con un ottimo passato in Francia. A Brescia va di scena il big match di giornata tra la Leonessa, 20 punti come Venezia, e l’Olimpia Milano a cui serve continuità anche in campionato dopo la vittoria contro Baskonia in Eurolega. Un successo esterno rilancerebbe le proprie ambizioni ma Brescia vuole chiudere un anno solare straordinario, forse unico, che si era aperto con la vittoria della Coppa Italia lo scorso febbraio.

L’anticipo odierno è tra Varese contro Reggio Emilia, entrambe vittoriose nell’ultimo turno e che si giocano molto in questa partita. Varesotti con Nico Mannion che all’esordio ha fatto 26 punti. Cremona contro Brindisi apre invece le partite del 30 dicembre: i lombardi cercano un successo per raggiungere la Coppa Italia, i pugliesi vogliono dimenticare la debacle interna contro Scafati (+21 negli ultimi quattro minuti, poi sconfitta al supplementare) e riavvicinare il penultimo posto in classifica, distante ora quattro punti.

Proprio Scafati ospita Trento e cercherà di vincere per alimentare le speranze di accesso alla Coppa Italia. Trento è quarta in classifica e punta ancora più in alto. Napoli contro Derthona è la partita tra due squadre che hanno una striscia aperta di sconfitte, tre i campani, quattro i piemontesi che hanno in panchina il nuovo allenatore De Raffaele al quale è affidato il compito di far risalire la squadra. Treviso, reduce da quattro vittorie consecutive, ospita Pistoia, un pò in calo rispetto a qualche settimana fa, ma squadra sempre insidiosa e per ora una sorpresa.

VIRTUS BOLOGNA, SPETTACOLO IN EUROLEGA

Chiude il programma Virtus Bologna contro Pesaro, partita molto sentita dalle due tifoserie. Il divario, sulla carta, sembra notevole in favore delle Vu Nere, ma Pesaro è squadra capace di giocarsela contro chiunque, soprattutto in trasferta. La Virtus nel frattempo ha vinto a Belgrado 75-77 con cinque giocatori in doppia cifra e ha chiuso al secondo posto con 12 vittorie e soltanto cinque sconfitte il girone di andata di Eurolega dietro soltanto al Real Madrid.

La squadra è stata accolta nella notte in aeroporto da oltre 500 tifosi in delirio. Sognare in europa è lecito.

LA CLASSIFICA

1. Umana Reyer Venezia 20 punti

2. Germani Brescia 20

3. Virtus Segafredo Bologna 18

4. Dolomiti Energia Trentino 18

5. EA7 Olimpia Milano 16

6. Una Hotels Reggio Emilia 16

7. Ge. Vi. Napoli 14

8. Vanoli Cremona 12

9. Givova Scafati 12

10. Estra Pistoia 12

11. Carpegna Prosciutto 10

12. Bertram Derthona 10

13. Banco Sardegna Sassari 10

14. Nutribullet Treviso 8

15. Openjobmetis Varese 8

16. Happy Casa Brindisi 4

LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

Venerdì 29 dicembre

ore 20.30: Openjobmetis Varese - Una Hotels Reggio Emilia (Dazn e Eurosport 2)

Sabato 30 dicembre:

ore 16: Vanoli Cremona - Happy Casa Brindisi (Dazn)

ore 17: Germani Brescia - EA7 Olimpia Milano (Dazn)

ore 18.30: Ge.Vi. Napoli - Bertram Derthona (Dazn e Eurosport 2)

ore 19.30: Banco sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia (Dazn)

ore 20: Givova Scafati - Dolomiti Energia Trentino (Dazn)

ore 20.30: Nutribullet Treviso - Estra Pistoia (Dazn)

ore 21: Virtus Segafredo Bologna. - Carpegna Prosciutto Pesaro (Dazn e DMax in chiaro sul canale 52 del DDT)