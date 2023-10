Serie A, la quinta giornata: apre Brescia, l'Olimpia Milano contro Pesaro. La Virtus Bologna vola a Napoli

Due anticipi aprono domani la quinta giornata del campionato di Serie A di pallacanestro. Brescia, ancora imbattuta, ospita Trento, rinfrancata dal primo successo in Eurocup in stagione e squadra che segue appena due punti dietro. A Sassari, invece, la squadra allenata da Piero Bucchi vuole risalire in classifica affrontando Derthona ancora alla ricerca della sua vera identità in campionato. Venezia ospita Varese per proseguire nel suo cammino da capolista, l’altra squadra imbattuta, la Virtus Bologna, è di scena a Napoli nel posticipo del lunedì sera. Una partita di alta quota non immaginabile un paio di stagioni fa quando Napoli era impelagata nei bassi fondi della classifica.

Domenica Milano ospita Pesaro per dare continuità alla sua classifica, dopo la brutta sconfitta subita in Eurolega a Berlino. Scafati, che in settimana ha aggiunto Janis Strelnieks, giocatore di grande esperienza Europe, guarda verso l’alto in caso di vittoria contro Cremona, così come Reggio Emilia che attende una Treviso ancora a zero punti e senza Bowman che si rotto una mano. Quasi un mini spareggio al Pala Pentassuglia tra Brindisi e Pistoia, entrambe ancora ferme a zero punti.

I pugliesi in settimana hanno annunciato il nuovo l’allenatore: sarà Dusan Sakota, che la passata stagione ha salvato miracolosamente Reggio Emilia e che vuole ripetere lo stesso a Brindisi.

La classifica

1) Virtus Segafredo Bologna 8 punti

2) Germani Brescia 8

3) Umana Reyer Venezia 8

4) Ge.Vi. Napoli Basket 6

5) EA7 Emporio Armani Milan0 6

6) Dolomiti Energia Trentino 6

7) UNAHOTELS Reggio Emilia 6

8) Givova Scafati Basket 4

9) Bertram Derthona Tortona 4

10) Vanoli Basket Cremona 2

11) Carpegna Prosciutto Pesaro 2

12) Openjobmetis Varese 2

13) Banco di Sardegna Sassari 2

14) Estra Pistoia 0

15) NutriBullet Treviso Basket 0

16) Happy Casa Brindisi 0

La programmazione televisiva

Sabato 28 ottobre - ore 19.30: Germani Brescia - Dolomiti Energia Trentino (Dazn)

sabato 28 ottobre - ore 20.30: Banco Sardegna Sassari - Bertram Derthona (Dazn e Eurosport 2)

Domenica 29 ottobre - ore 16: Givova Scafati - Vanoli Cremona (Dazn)

domenica 29 ottobre - ore 17: EA7 Olimpia Milano - Carpegna Prosciutto Pesaro (Dazn)

domenica 29 ottobre - ore 17.30: Happy Casa Brindisi - Estra Pistoia (Dazn)

domenica 29 ottobre - ore 18.30: Umana Reyer Venezia - Openjobmetis Varese (Dazn e Dmax)

domenica 29 ottobre - ore 19.30: Una Hotels Reggio Emilia - Nutribullet Treviso (Dazn)

lunedì 30 ottobre - ore 20.30: Ge.Vi Napoli - Virtus Segafredo Bologna (Dazn e Eurosport 2)



Italbasket, le convocate di novembre

- Lo staff tecnico coordinato dal neo allenatore Andrea Capobianco ha diramato le convocazioni per le prime due partite di qualificazione al Women’s EuroBasket 2025, che tornerà in Italia a 18 anni di distanza dall’edizione giocata in Abruzzo. La Nazionale femminile, già qualificata di diritto, il 9 novembre affronta la Grecia al Pala Elachem di Vigevano, che ospiterà per la prima volta una partita di una squadra azzurra: palla a due alle ore 20, con diretta su RaiSportHD. Domenica 12 novembre, la trasferta in casa della Germania, ad Amburgo (ore 17.30).

Sono dieci le azzurre confermate, rispetto al Women’s EuroBasket disputato a giugno a Tel Aviv: prima convocazione in assoluto per le due italo-americane Gina Conti (playmaker del Geas) e Sierra Campisano, che ha chiuso la scorsa stagione a Faenza e ora gioca in Spagna. Graditi ritorni in nazionale per Francesca Pasa, Martina Kacerik, Ilaria Panzera e Sara Madera.

“Da Vigevano parte il nostro cammino verso l’Europeo, che ci vedrà protagonisti nel girone che ospiteremo in Italia. Il percorso che ci attende è lungo ma anche se siamo qualificati dobbiamo sempre ricordarci di onorare la maglia azzurra. Ogni passo verso il 2025 deve darci stabilità e consapevolezze - dice Capobianco -. In questi giorni ho contattato al telefono tutte le giocatrici e mi ha fatto estremo piacere ascoltare il loro desiderio di affermarsi con la maglia della Nazionale. Dare il 100% in ogni occasione, allenamenti o partite: questo sarà il nostro mantra da qui al Women’s EuroBasket”.