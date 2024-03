Serie A Basket, dove vedere in tv la 23ª giornata e l'orario: Sassari contro Brescia in chiaro su Dmax

Tutte in trasferta le prime della classifica. La capolista Brescia va a Sassari contro una Dinamo rigenerata e che ora punta decisamente ai play off. Partita in chiaro su Dmax al canale 52 del digitale terrestre. Bologna a Pesaro contro una squadra affamata di punti salvezza. Previsti almeno 8 mila spettatori alla Vitrifrigo Arena. Milano fa visita a Venezia nel big match di giornata, sconfitta in Eurolega e ormai quasi eliminata anche dai play in e senza Ricci infortunatosi in settimana. Anche la Virtus ha perso contro il Real Madrid campione d’Europa in carica e oggi sarebbe fuori dalle prime sei che vanno direttamente ai play off.

Dietro le prime quattro Napoli e Reggio Emilia tornano in casa, rispettivamente contro Pistoia e Varese, per cercare di consolidare la propria posizione in classifica e un campionato fino adesso più che positivo. Scafati contro Tortona è una partita che sa di spareggio per un posto ai play off, Treviso punta a battere anche Cremona e allontanarsi ulteriormente dalla zona caldissima, Brindisi è alla (ennesima) ultima spiaggia in casa contro Trento per cercare una salvezza che appare quasi disperata.

Scattano oggi, intanto, al palazzetto dello sport di Roma le finali di Coppa Italia di serie A2 e serie B.

In campo Forlì contro Cantù e in serata Trapani contro Fortitudo Bologna per la A2, Montecatini contro Roseto e Ruvo di Puglia contro Libertas Livorno per la serie B. Domani le finali, prevista una grande affluenza di pubblico. Roma riabbraccia il basket che conta.

NBA, Fontecchio segna 27 punti contro Dallas: career high per l'azzurro nella Lega americana

La classifica

1. Germani Brescia 34 punti

2. Virtus Segafredo Bologna 32

3. EA7 Olimpia Milano 30

4. Reyer Venezia 30

5. Una Hotels Reggio Emilia 24

6. Ge.Vi. Napoli 24

7. Estra Pistoia 22

8. Dolomiti Energia Trentino 22

9. Bertram Tortona 22

10. Banco Sardegna Sassari 20

11. Givova Scafati 20

12. Vanoli Cremona 18

13. Openjobmetis Varese 18

14. NutriBullet Treviso 14

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 12

16. Happy Casa Brindisi 10

Dove vedere la Serie A di basket e a che ora

Sabato 16 marzo 2024

Ore 19.45: Generazione Vincente Napoli Basket - Estra Pistoia (DAZN – Eurosport 1)

Domenica 17 marzo 2024

Ore 16.30: UNAHOTELS Reggio Emilia - Openjobmetis Varese (DAZN)

Ore 17: Umana Reyer Venezia - EA7 Emporio Armani Milano (DAZN)

Ore 17.30: Givova Scafati Basket - Bertram Derthona Tortona (DAZN)

Ore 18.15: Banco di Sardegna Sassari - Germani Brescia (DAZN - DMAX canale 52 del ddt)

Ore 18.30: Happy Casa Brindisi - Dolomiti Energia Trentino (DAZN)

Ore 19: Carpegna Prosciutto Pesaro - Virtus Segafredo Bologna (DAZN)

Ore 20: Nutribullet Treviso Basket - Vanoli Basket Cremona (DAZN – Eurosport 1)