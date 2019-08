Basket, vince ancora la Serbia, ma l'Italbasket è in ripresa

Ultimo aggiornamento: 15:52

La strada verso Foshan fa tappa a Shenyang con l'ultimo torneo prima dell'esordio mondiale. Italia ancora sconfitta dalla Serbia,, ma ci sono stati segnali di ripresa nel gruppo. Il rientro di Gallinari allunga le rotazioni e offre maggiori qualità, in attacco si sono viste iniziative meno estemporanee, il finale è stato finalmente combattuto sfiorando la vittoria. Nessuno pensi che tutto sia risolto, ma questa partita fa ben sperare.Senza Alessandro Gentile, fermato per un problema fisico dell'ultim'ora, l'Italia ritrova, come detto, Gallinari e Gigi Datome. Con Hackett in quintetto, gli azzurri giocano una buona pallacanestro fino al 15 pari, poi Simonovic e Bogdan Bogdanovic lanciano la Serbia, 25-15, poial decimo. Sussulto Italia, 27-22, ma ancora Bogdanovic con le triple regala alla Serbia il 37-26, poi 42-28. L'attacco azzurro si inceppa, al riposo lungo èAl rientro, c'è il massimo vantaggio dei balcanici, 50-34, poi Gallinari e Filloy scuotono l'Italia, 56-48 al 26esimo. Al terzo riposo è. La Serbia, con molte assenze importanti, guida fino al 64-48 del 33esimo, ma smette di segnare. Belinelli suona la carica e la nazionale italiana produce un parziale da 0-14 fino al 64-62. Abass con coraggio si butta nelle maglie avversarie e trova il vantaggio con un canestro e tiro libero: 64-65 al 38esimo. E' l'ultimo sussulto, la Serbia si rimette a segnare e con un parziale di 7-0 chiude la partita. Domenica di nuovo in campo contro la Francia (ore 9.30 italiane), ultima partita contro la Nuova Zelanda lunedì alle ore 13.30.