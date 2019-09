La Serbia vince la sfida delle deluse: Usa, due ko in 24 ore e peggior mondiale di sempre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poteva essere la finale dei mondiali, è la partita delle deluse. A Dongguan, la Serbia vincecontro un Team Usa alla seconda sconfitta consecutiva in 24 ore. Decide il primo quarto da 32-7, gli Usa rientrano fino al meno due, ma non riescono mai a mettere il naso avanti.7/14 da tre e 6 assist. Lucic ne scrive 15, Micic 10. Agli statunitensi non bastano i 22 punti di Barnes e i 18 di Kemba Walker con otto assist.La squadra allenata da Djordjevic affronterà la vincente tra Polonia e Repubblica Ceca per il quinto posto, quella di Popovic dovrà accontentarsi della finale per il settimo al termine di un mondiale da dimenticare. Domani le attese semifinali tra. Domenica la finalissima.L'avvio è tutto serbo. Bogdanovic martella da tre punti con quattro triple in fila, Lucic lo sostiene: al sesto è 20-5. Gli Usa sono inguardabili, tirano con appena il 15 per cento dal campo. Il primo quarto finiscecon un canestro di Bjelica da otto metri. Timida reazione statunitense per il 34-16 al 13esimo. La Serbia abbassa le percentuali al tiro, gli Usa invece trovano finalmente il tiro dalla grande distanza. I canestri da tre di Middleton e quelli di Turner riavvicinano prima sul 36-26, poi 43-38. Al riposo lungo èe la partita è completamente riaperta.Gli Stati Uniti restano in partita anche ad inizio terzo periodo, 53-49 al 24esimo, ma ancora le triple di Bogdanovic li ricacciano indietro, 61-51. La risposta è sempre dalla lunga distanza. Donovan Mitchell, ieri contro la Francia l'unico a tenere in piedi i suoi, è ancora decisivo: al 26esimo è 61-59. Marjanovic segna quattro punti per il 71-66, il terzo periodo si chiude. Il lungo serbo si prende sulle spalle la squadra, Lucic è letale da tre. La Serbia allunga ancora, 78-68 al 33esimo. Micic schiaccia per l'85-72, la partita sembra chiusa. Kemba Walker trova l'87-81 al 37esimo, ma è l'ultimo assalto. Bogdanovic e Jokic siglano ilfinale. Usa sconfitti ancora dopo 24 ore.