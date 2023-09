Basket, via al campionato di Serie A 2023/2024. Tutti a caccia dell'Olimpia Milano

Con l’anticipo tra Dolomiti Energia Trento e Vanoli Cremona si apre oggi il nuovo campionato di basket. Tutti a caccia dell’Olimpia Milano che ha vinto l’ultimo scudetto, quello della terza stella, ovvero il trentesimo della sua storia. La Supercoppa italiana ha detto che la Virtus Segafredo Bologna, seppur rinnovata e con Luca Banchi al posto di Sergio Scariolo appena tre giorni prima della manifestazione, può ampiamente essere la avversaria numero uno di Milano.

Dietro un gruppo di outsider che potrebbero dare grosso filo da torcere. La Bertram Derthona prima fra tutte, tre anni fa in serie A2 per consolidarsi come probabile terza forza del campionato. Poi Venezia e Sassari. La Reyer ha cambiato molto ma ha confermato in panchina Neven Spahjia che aveva preso il timone a metà della passata stagione, subentrato al posto di de Raffaele. Resta il “vuoto” lasciato da Bruno Caboclo, ala forte che con la nazionale brasiliana ai recenti mondiali ha viaggiato a quasi 20 punti di media con 10 rimbalzi di contorno, e che, nonostante il contratto firmato con la squadra lagunare, non si è presentato al ritiro, costringendo i dirigenti veneziani ad andare alle vie legali. Sarebbe stato un colpo che avrebbe permesso alla Reyer di puntare ancora più in alto.

La Dinamo Sassari conferma la sua forza delle ultime stagioni intorno all’allenatore Piero Bucchi. Per i sardi è stato un precampionato con tanti infortuni, l’ultimo quello di Bendzius in nazionale con la Lituania ai mondiali che terrà fuori l’ala per quasi tutta la stagione. Ma i nuovi arrivi danno garanzia e solidità al Banco di Sardegna. Così come per la Germani Brescia, che ha confermato i pezzi più importanti e ha inserito giocatori di livello per il campionato italiano. Dopo la delusione in campionato della passata stagione, la squadra allenata da Alessandro Magro, finalista in Supercoppa pochi giorni fa, vuole puntare dichiaratamente a conquistare un posto nei play off, rinunciando anche per una stagione alle coppe europee.

Virtus Bologna, esonerato l'allenatore Scariolo. «Minata la serenità dell'ambiente». Al suo posto Banchi

Nel gruppo che può puntare ad un posto per i play off tante buone squadre: da Trento a Reggio Emilia, che si è salvata la scorsa stagione all’ultima stagione, e che si è molto rinforzata a cominciare dal nuovo allenatore Dimitris Prifits, dalla grande esperienza europea, che ha assemblato un roster esperto con giocatori di qualità e ben inseriti nel basket europeo. Treviso può essere la sorpresa di questa stagione avendo attinto a piene mani da Brindisi per quanto riguarda l’allenatore, Vitucci, il direttore sportivo, Giofrè, e tre giocatori, Mezzanotte, Bowman e Harrison. Sulla carta con l’ex Celtics Young e i due lunghi Allen e Paulicap e una panchina più lunga rispetto al passato potrebbe davvero regalare gioie ai propri tifosi. Così come Brindisi e Varese, che hanno cambiato molto a loro volta, e che sperano però di fare bene. I pugliesi si giocheranno domani l’accesso alla Champions League contro i francesi dello Cholet. In caso di sconfitta disputeranno la Fiba Europe Cup.

Pesaro è un’incognita: squadra potenzialmente da play off ma con molti innesti da verificare e qualche giocare da recuperare da infortunio. Il nuovo allenatore Buscaglia è tecnico navigato (due finali scudetto consecutive raggiunte con Trento alcuni anni fa) e che dopo gli ultimi due esoneri a Reggio Emilia e Napoli vorrà sicuramente dimostrare il suo valore. Scafati, Napoli e le due neo promosse Cremona e Pistoia sembrano leggermente più indietro e lotteranno probabilmente per salvarsi.

I GIOCATORI DA SEGUIRE

Andati via giocatori importanti tra i quali Milos Teodosic, il campionato italiano abbraccia Nikola Mirotic, ex stella del Barcellona e m4p di Eurolega. Un giocatore che può spostare gli equilibri e che Milano si è aggiudicata dopo un lungo corteggiamento. A Milano è arrivato anche il play Maodo Lo, fresco campione del mondo con la Germania. Interessante il ritorno in Italia, a Brescia, di Miro Bilan dopo aver giocato da protagonista a Sassari, così come quelli di Pullen e Sokolowski a Napoli e JaJuan Johnson a Brindisi. Da seguire Willie Cauley Stain, arrivato a Varese dopo oltre 350 presenze in Nba, e Langstone Galloway a Reggio Emilia, anche lui con numerose stagioni in Nba alle spalle. Tra gli italiani, partiti Matteo Spagnolo, Nico Mannion e Andrea Cinciarini, da segnalare il ritorno in Italia di Achille Polonara alla Virtus Bologna. Davide Alviti, dopo stagioni in panchina all’Olimpia, riparte da Trento alla ricerca di un riscatto. Alessandro Gentile torna in SZserie A, a Scafati, dopo una stagione in A2 e tante squadre cambiate negli ultimi anni. Joonas Riisma, estone di formazione italiana confermato alla Happy Casa Brindisi, può essere una bella sorpresa.



AUMENTANO GLI INTERESSATI E IL PUBBLICO FEMMINILE

Per ogni giornata tutte le partite saranno trasmesse in diretta e in streaming su Dazn, che ha rilevato Eleven Sports.

Due partite anche su Eurosport 2 e una in chiaro su DMax al canale 52 del digitale terrestre. Ogni domenica su DMax con il match live e il nuovissimo “Basket Zone” ci sarà un blocco di tre ore interamente dedicate al basket italiano. Una delle novità ddi stagione è rappresentata dalle finali di Coppa Italia 2024 allargate anche al mondo del basket femminile con la disputa al Pala Alpitour di Torino della Final Four di A1 nella settimana della Final Eight maschile dal 14 al 18 febbraio.

“Abbiamo praticamente raggiunto i livelli di affluenza pre Covid, con un girone di ritorno che ha sfiorato le 4000 presenze di media salendo a 6591 nei playoff culminati con una serie di finale che ha attirato oltre 11 mila spettatori di media - ha dichiarato Umberto Gandini, presidente di Lega Basket durante la conferenza stampa di presentazione del campionato -. Secondo una ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos, gli interessati alla Serie A di basket sono cresciuti del 51% tra il giugno 2019 e il giugno 2023, passando da 10.8 a oltre 16 milioni, con un aumento del pubblico femminile di 2 punti percentuali negli ultimi 4 anni arrivando a toccare il 40% del totale. In aumento anche gli interessati tra i 25 e i 44 anni. Come annunciato, da quest’anno la serie di finale scudetto sarà ridotta a un massimo di 5 partite per venire incontro alle esigenze della Nazionale che giocherà il Pre olimpico”.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

30/09. 20:30 Dolomiti Energia Trento - Vanoli Cremona (DAZN – Eurosport 2)

01/10. 16:30 Umana Venezia- Bertram Yatchs Tortona (DAZN – Eurosport 2)

01/10. 17:00 Germani Brescia- Carpegna Prosciutto Pesaro (DAZN)

01/10. 17:30 Banco Sardegna Sassari-Basket Napoli (DAZN)

01/10. 18:15 EA7 Milano- Nutribullet Treviso (DAZN – DMAX)

01/10. 19:30 Givova Scafati-Virtus Segafredo Bologna (DAZN)

04/10. 19:30 Openjobmetis Varese- Pistoia (DAZN)

04/10. 20:30 Happy Casa Brindisi- Una Hotels Reggiana (DAZN)