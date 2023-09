Virtus Bologna, esonerato l'allenatore Scariolo. «Minata la serenità dell'ambiente». De Raffaele e Trinchieri in pole

Tanto tuonò che piovve. E alla fine il patron Massimo Zanetti ha deciso: Sergio Scariolo non è più l’allenatore della Virtus Segafredo Bologna con effetto immediato. Con lui viene esonerato anche Andrea Diana, da anni suo vice di fiducia. Una notizia che era nell’aria dopo le dichiarazioni di Scariolo di ieri in conferenza stampa e che, dopo una notte di riflessione, ha portato alla decisione del proprietario del main sponsor virtussino e proprietario della squadra. Situazione già tesa da diversi mesi e che ora era diventata ingestibile. Improbabile, se non impossibile, un ritorno sui propri passi come avviene nel dicembre 2020 quando la Virtus esonerò Sasha Djordjievic dopo la sconfitta contro Sassari salvo poi richiamarlo due giorni dopo e fare finta che non fosse successo nulla. Alla fine della stagione l’allenatore serbo vinse lo scudetto, poi venne sostituito dallo stesso Scariolo.

Il comunicato della Virtus

Questo il comunicato stampa ufficiale della società: "Virtus Pallacanestro Bologna comunica che ha disposto l’esonero di coach Sergio Scariolo. Le dichiarazioni del tecnico rilasciate agli organi di stampa in data 13 settembre 2023, che seguono quelle rilasciate durante la conferenza stampa di fine stagione in data 27 giugno 2023, minano, purtroppo, la serenitа e l’entusiasmo dell’ambiente virtussino e del gruppo che si accinge ad affrontare i primi impegni ufficiali della nuova stagione sportiva con l’obiettivo di raggiungere importanti risultati sia a livello nazionale che internazionale.

Il club comunica anche che è stato sollevato dall’incarico il primo assistente Andrea Diana”.

Da De Raffaele a Trinchieri, il successore

Si apre ora il toto nomi per il sostituto a otto giorni dall’inizio della stagione ufficiale. La Virtus Bologna giocherà il 24 settembre la semifinale di Supercoppa italiana contro Milano. In estate era stato contattato Walter De Raffaele, ex allenatore della Reyer Venezia, e potrebbe essere lui in pole position. Si fa anche il nome di Trinchieri. Più defilati i nomi di Luca Banchi, che ha guidato la Lettonia al quinto posto ai Mondiali, e di Gianmarco Pozzecco, attuale allenatore della nazionale italiana.

Cosa aveva detto Scariolo

L’allenatore bresciano era stato già critico con la società nella conferenza stampa di fine passata stagione, ieri ha rincarato la dose con affermazioni che non sono piaciute al proprietario e all’intero ambiente bolognese, anche tra i tifosi che avevano subito preso posizione in favore della società. “La società mi ha consegnato la squadra e io la ricevo, ma la costruzione è della società - aveva detto ieri Scariolo di ritorno dalle Filippine dove la Spagna da lui allenata era stata eliminata al secondo girone da campione del mondo in carica -. Non c'è dubbio che la qualità offensiva naturale sia più bassa, questa stagione sarà una scommessa per molti giocatori”.

“Non avremo più Teodosic a gestire i possessi quando la palla scotta. Chi può essere il suo sostituto? Non l'ho ancora individuato e nessuno finora lo è stato in passato. L’esclusione di Iffe Lundberg dal roster è una decisione della società. - ha aggiunto -. ragazzi giovani ci stanno dando una mano in allenamento, e magari potranno darci anche qualche minutino in campionato, minutino che non è Milutinov (in riferimento al grande obiettivo di mercato mancato e andato all’Olimpia Milano, ndr)". Parole che non sono piaciute a patron Zanetti, così come altri atteggiamenti passati dell’allenatore che durante le finali scudetto aveva avuto contatti von i Toronoto Raptors e con il Real Madrid. Oral’esonero e, quasi sicuramente, la fine della sua avventura alla Virtus.