Ternana, serve vincere a Lecco

Se la giornata scorsa aveva dato una carezza alla Ternana, questa le rifila invece uno schiaffo. Visti i risultati del sabato, la Ternana deve fare punti nello scontro diretto con il Lecco per non tornare a inguaiarsi. Hanno vinto Ascoli, Sudtirol e Feralpisalò, il Cosenza ha preso un punto. La Ternana, con una partita in meno, è di nuovo penultima, posizione che continuerebbe a ricoprire anche solo pareggiando in riva al lago. Solo la vittoria, le darebbe un'ulteriore vera spinta fuori dalla zona bollente. L'allenatore Roberto Breda, però, non fa tabelle e guarda partita dopo partita. Pensa solo al Lecco. «L'importante - dice - è chi avremo di fronte e togliere punti a chi avremo di fronte. Per il resto, non possiamo fare calcoli. Dobbiamo solo cercare ogni volta di portare a casa punti. Ancora è presto e non possiamo sapere, adesso, quale sarà la classifica di tutte le squadre fra tre mesi».

Per affrontare il Lecco, ha una raccomandazione per i suoi: «Non dobbiamo sentirci bravi e nemmeno soddisfatti. Il solo nostro pensiero deve essere di andare a fare punti. Con il Lecco sarà una partita dura e difficile, ma lo sarà anche per loro, non solo per noi». Su un campo in sintetico stretto.

Questo può essere un vantaggio per i locali. Per Breda, però, è l'ultimo dei problemi: «Non basta un campo, per vincere. E' un terreno particolare e con caratteristiche da leggere bene. Il Lecco è squadra "rognosa", con una buona mentalità e capace di proporre calcio e saper comandare una partita, soprattutto in casa. Dobbiamo essere bravi anche a giocare in funzione di ciò che faranno loro. Anche sapendo cambiare e adattarci nel corso della partita».

Restano da fronteggiare, però, le assenze. Stavolta, c'è da rivedere qualcosa in difesa. Diakite è squalificato, Capuano è recuperato ma non è detto che sia pronto. «Sta bene ed ha fatto tutta la rifinitura - dice Breda - però deciderò cosa fare solo nelle ultime ore. In difesa, però, non mancano le alternative. Sørensen e Mantovani hanno già giocato delle partite, così come Celli che ultimamente ha ricoperto anche il ruolo di centrale». Per centrocampo e attacco, c'è invece aria di conferme degli stessi visti nelle ultime due partite. Le sole possibili novità nella retroguardia, dove Mantovani e Sørensen sono favoriti per affiancare Lucchesi. In attacco, si confida nella nuova coppia del gol Raimondo - Distefano. Ma affila le sue armi pure capitan Falletti.

Probabile foemazione

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Lucchesi; Casasola, De Boer, Labojko, Corrado; Falletti; Raimondo, Distefano. Allenatore: Breda.