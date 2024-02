Aurora Barbacariu della Eos Ritmica Rieti sul podio del Campionato Fgi

RIETI - Grandissima soddisfazione per la Asd Eos Ritmica Rieti. Continuano i successi per le ginnaste al Campionato Regionale Silver Fgi. A Roma all'’Accademia Bruno Grandi,nella prima prova del Campionato regionale Silver LC2, Aurora Barbacariu si aggiudica la medaglia d’argento nella categoria Junior 3, riservata alle ginnaste dell’anno 2009.

Splendido risultato per Aurora, che ha esordito con grinta e determinazione per la prima volta nel campionato federale, conquistando la seconda posizione a pari merito in classifica generale e secondo posto nelle specialità palla e clavette.

Giorgia Felicioni classe 2010, nella categoria Junior2 conquista il quarto posto in classifica generale e terza posizione nelle specialità cerchio e clavette nonostante gli errori di esecuzione, che sicuramente riuscirà a correggere nella seconda prova del campionato.

«Complimenti alle ragazze allenate dal tecnico federale Tatiana Sinogheikina per una bella gara e in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti in programma del campionato federale».