Diego De Michelis, 52 gol per la Ternana: «Abbiamo vinto i più forti del campionato: il nostro segreto è il gruppo»

TERNI Il profilo di Diego De Michelis, uno dei più vitali elementi della formazione di Unicusano Ternana Futsal di Federico Pellegrini, è noto; ma ancora di più dopo la vittoria schiacciante sulla Dozzese Futsal di Leonardo Vanni, trionfo che ha rappresentato la quinta vittoria in campionato e il consolidamento nel primato nel campionato di A2. Dichiara De Michelis: «Sabato scorso sapevamo di andare ad affrontare la squadra più forte del campionato. Imporsi per 7 a 2 e avere il dominio del gioco con grande personalità sul loro campo è stata un’emozione unica che ci ha dato tanta fiducia per il campionato». E sulle difficoltà racconta: «L’infortunio di Mariani subito contro il Real Fabrica ci ha sconvolto, ma ci ha unito ancor di più. Dopo la lunga interruzione tra l’infortunio e l’arrivo dell’ambulanza è stata dura riprendere a giocare contro i laziali. Con Alessandro ho un legame speciale e di fratellanza, nonostante in campo ci alterniamo il ruolo di pivot». Un po’ di numeri: nato nel 1999 De Michelis ha giocato con le giovanili della Narnese fino a 14 anni, poi ha intrapreso la carriera di calcettista con il Real Rieti, prima di subire una battuta d’arresto a causa della rottura del crociato del ginocchio sinistro per la quale ha dovuto subire due interventi chirurgici. Poi la ripresa: passato alla Ternana nella stagione 2020-2021 segna 20 gol; in quella successiva conta 9 marcature, in quella passata ha timbrato il cartellino 15 volte in campionato e una in Coppa Divisione. In questo campionato sono stati 7 i gol stagionali, con un totale di 52, fino a ora, con la Ternana. E poi? «Stiamo già pensando alla partita di sabato contro il Russi, sarà una battaglia perché loro hanno una classifica bugiarda per il gioco espresso fino ad ora, è una squadra che corre molto e non molla mai e può metterci in difficoltà ma ci faremo trovare pronti. Cercheremo come sempre di dare il massimo e di portare a casa altri tre punti che sarebbero fondamentali» spiega De Michelis. « Il nostro segreto è il gruppo che rema dalla stessa parte per un unico obiettivo, quello di lavorare duramente in ogni allenamento, di dare il massimo ogni sabato e di onorare la maglia» rivela infine.