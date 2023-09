Severino Lojodice, morto l'ex centrocampista della Roma degli anni 50: segnò una doppietta al Real Madrid

Lutto in casa Roma. Il club piange la scomparsa di Severino Lojodice, centrocampista che ha vestito la maglia giallorossa negli anni 50 e che è morto oggi 19 settembre all'età di 89 anni. Arrivò nella Capitale nel 1956 e si fece subito notare per una doppietta durante l'amichevole contro il Real Madrid di Di Stefano, giocata nella tournée in Venezuela.

Roma, buone notizie per Mourinho: recuperato Aouar. In attacco torna Belotti

«Ogni volta che gioca la Roma, spero che vinca, per vederli felici», disse qualche anno fa riferendosi ai tifosi giallorossi.

Lojodice rimase alla Roma per tre stagioni collezionando un totale di 96 presenze e 24 gol.

L'#ASRoma piange la scomparsa di Severino Lojodice, centrocampista in giallorosso tra il 1956 e il 1959, e si unisce al dolore dei suoi familiari. pic.twitter.com/Q0ztCkM0oY — AS Roma (@OfficialASRoma) September 19, 2023

«Giocatore molto istintivo e dotato di un ottimo tocco di palla, nelle sue giornate migliori sapeva essere un vero e proprio leader tecnico», lo descrive il club giallorosso prima di esprimere il proprio cordoglio: «L'As Roma piange la scomparsa di Severino Lojodice, centrocampista in giallorosso tra il 1956 e il 1959, e si unisce al dolore dei suoi familiari».