Roma, buone notizie per Mourinho: recuperato Aouar. In attacco torna Belotti

La Roma è pronta a tuffarsi nel tour de force che la aspetta fino all’8 di ottobre. Questa mattina la squadra è scesa in campo per l’allenamento di preparazione alla sfida di Europa League contro lo Sheriff (giovedì ore 20.45). Osservati speciali Smalling, Pellegrini e Aouar, tutti sulla strada del recupero ma da verificare se potranno giocare o meno titolari nell’esordio di Coppa.

Mourinho vorrebbe cambiare la squadra rispetto a quella che ha vinto contro l’Empoli 7-0, ma le alternative sono scarse senza i recuperi.

In porta possibile esordio di Svilar, mentre in difesa la linea rischia di essere la stessa vista con i toscani salvo il rientro di Smalling o l’impiego di Celik al posto di uno dei tre centrali. Oggi Aouar si è allenato con il gruppo e dunque partirà per la Moldavia a meno di imprevisti dell’ultima ora, potrebbe alternarsi con Renato Sanches o Bove. In cabina di regia Paredes o Cristante, quest’ultimo solo se non dovesse giocare mezzala.

Sulla corsia di destra partirà Karsdorp, in quella di sinistra Zalewski al posto di Spinazzola. In attacco è praticamente certo l’impiego di Belotti, ad affiancarlo uno tra Lukaku ed El Shaarawy. Il portoghese potrebbe dare minuti a Big Rom per farlo rientrare in forma il prima possibile e recuperare brillantezza. Riposerà, invece, Dybala reduce da 64 minuti con l’Empoli.