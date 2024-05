La Roma vince 1-0 contro il Genoa: il gol di Lukaku vale il sesto posto

Finisce con il sesto posto acquisito aritmeticamente e con l’Olimpico che canta «La società dei magnaccioni». Una festicciola per una posizione che al momento significa Europa League, poi l’Atalanta dirà se si potrà trasformare in Champions. Ricordiamolo: mercoledì serve la vittoria della squadra di Gasperini in Europa League e il quinto posto in campionato. La Roma è appesa ai se, ma intanto quello che doveva fare l’ha fatto: battere il Genoa. E non è stata un’impresa semplice. È stata semplicemente un’impresa. Ci sono voluti ottanta minuti per stendere la squadra di Gilardino. C’è voluto Lukaku, che segna, di testa, e poi si fa ammonire e salterà (era diffidato) la gara di Empoli. Ci salutiamo qui, caro Romelu, dopo ventuno gol e un’annata che ha detto qualcosa ma che poteva dire ancora di più. Le sue reti non sono bastate a regalare il piazzamento dorato alla Roma, né a riportarla in finale di Europa League.

Stavolta non è stato utile nemmeno Dybala entrato a metà ripresa e uscito poco prima del fischio per i soliti problemi muscolari, non ancora risolti: la Joya salta anche la festa di fine partita, forse troppo arrabbiato per questo ennesimo finale di stagione maledetto. La rete di Romelu, per la cronaca, arriva con Paulo in campo (anche se faticava anche a calciare i tiri dalla bandierina), su cross di El Shaarawy, che De Rossi aveva fatto entrare da poco e la sua freschezza nel finale è stata decisiva. Per la Roma, comunque andrà, è già futuro. La rivoluzione è nelle mani di De Rossi, che ha chiesto calciatori che abbiano fame e gamba. La fame di Lukaku è tanta ma ha un costo troppo elevato, su Dybala il discorso è un altro. Dipenderà da lui e da chi lo vorrà acquistare, pagando una clausola di dodici milioni. Salutano anche i vari Sanches, Spinazzola, da valutare il futuro di Smalling.