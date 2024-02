Martedì 27 Febbraio 2024, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 09:44

Roma-Torino 3-2: super Dybala con 3 reti, sofferenza finale ma vittoria fondamentale per la squadra di De Rossi. Le pagelle

SVILAR 5,5

MANCINI 6

SMALLING 6

NDICKA 6

KRISTENSEN 6

CRISTANTE 6

PAREDES 5,5

ANGELIÑ0 5

DYBALA 8

PELLEGRINI 6

Gli applausi della Curva Sud per la notte magica vissuta con il Feyenoord lasciano presto spazio ad una prestazione incerta. Un rinvio sbagliato con i piedi, un'uscita alta così e così e sul gol di Zapata parte nettamente in ritardo. Nella ripresa è attento su Lazaro e nel finale su Okereke.Recupero provvidenziale a metà del primo tempo su Zapata che però, rispetto al solito, gioca più arretrato proprio per sottrarsi dalla marcatura. Sul gol dei granata, il colombiano lo brucia sul tempo anche se l'errore più evidente rimane di Svilar. Non perde la calma nel finale.Torna titolare dopo 178 giorni. Inevitabilmente appare un po' appesantito, lento nei movimenti. Un dazio che De Rossi paga volentieri sapendo quanto potrebbe regalargli un Chris di nuovo in forma.Premiato nel pre-gara, è forse il migliore del terzetto.Il rigore in movimento che sbaglia con trequarti di porta libera è da brividi. Lazaro è in forma ma lo contiene.Potrebbe innescare un paio di volte Kristensen in velocità e invece perde il tempo della giocata. Non brillante come al solito anche se poi in fase di copertura "sporca" tanti palloni al Torino.Sembra di rivedere il regista compassato e con poche idee dell'era Mourinho. Inevitabile visto che davanti non c'è un movimento senza palla.Bellanova è un brutto cliente e lo costringe spesso e volentieri a restare sulle sue anziché provare l'affondo. Un bel cross per Mancini nella ripresa, prima di essere sostituito, non lo riabilita.In una serata dove per la Roma nulla sembra girare per il meglio, ci vuole la genialità del campione. Prima trasforma il rigore del provvisorio vantaggio, poi segna un gol bellissimo da fuori area. E non contento, finalizza anche l'assist del 3-1 regalatogli da Lukaku. Chi ha uno come Paulo, se lo tiene stretto.

Il ritorno alla difesa a tre, nonostante giochi più alto rispetto al passato, non lo fa rendere come aveva abituato nelle ultime settimane. Meglio nella ripresa.

AZMOUN 6,5

SPINAZZOLA 6

BOVE 6

LUKAKU 6,5

HUIJSEN 5,5

SANCHES 5

Altruista quando a tu per tu con Milinkovic, dopo una corsa palla piede di almeno 35 metri, serve Kristensen. L'atteggiamento della squadra non lo aiuta ma la sua generosità lo ripaga sul finire del primo tempo quando si procura, spalle alla porta, il rigore del provvisorio vantaggio.Soffre meno Bellanova rispetto ad Angeliño.Tanta corsa non sempre assistita dalla lucidità nella giocata.Appena entrato regala l'assist del 3-1 a Dybala.Passerella finale con tanto di autogol che regala qualche brivido nel recupero.Due palloni persi in 4 minuti e sul gol del 3-2 granata rimane fermo favorendo l'inserimento di Ricci.