Roma, Smalling diventa un problema e Mourinho aspetta un difensore dal mercato: piacciono Solet e Chalobah

Prima la stoccata a Chris Smalling e poi l’apertura al mercato di gennaio. L’inglese sembra in rottura con il tecnico, ieri l’ennesimo segnale: «Mancini ha un problema importante però non ha due gambe rotte e giocherà col Bologna. È diverso da altri che con un problema al mignolo non giocano».

Ogni riferimento a Smalling è voluto perché José considera il difensore praticamente recuperato, ma nonostante stia bene sembrerebbe preferire non giocare. È questo il messaggio che lancia il portoghese su colui che fino alla scorsa stagione era un pilastro della difesa e per questo si è guadagnato il rinnovo.

Poi le prime tre campionato sbagliate e l’infortunio che dura ormai da quasi tre mesi.

Se tornerà a gennaio è tutto da vedersi, non è esclusa una cessione magari in terra araba dove è stato cercato durante la scorsa sessione di mercato. E a proposito di mercato, Mourinho non chiude alla possibilità che arrivi un difensore considerando l’emergenza che ci sarà nel reparto a gennaio con la partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa, Kumbulla a mezzo servizio e Smalling in condizioni dubbie. «Io vorrei 3/4 giocatori ma tutti vorrebbero questo. Vogliamo migliorare ma abbiamo difficoltà nel farlo. Se prendiamo un difensore io sono già felice. Mi piacerebbe qualcosa di più ma non è possibile, loro stanno lavorando per darmi delle opzioni».

Mercato Roma, i difensori per gennaio

Tra i nomi circolati nelle ultime ore c’è quello di Oumar Solet del Salisburgo. Il centrale ha raccontato le sue ambizioni in una recente intervista a goal.com: «José Mourinho può essere davvero di grande aiuto per la crescita dei giovani. È uno per cui vuoi davvero combattere. Una grandissima sensazione. Con un allenatore così si può solo migliorare».

La sua valutazione è di 17 milioni e c’è anche la concorrenza di Atalanta e Inter. La Roma può proporre un prestito con obbligo di riscatto vincolato al raggiungimento della Champions. Tiago Pinto avrebbe richiesto in prestito anche Chalobah recentemente guarito da un problema muscolare. Piacciono anche Pirola, Dier e Pablo Marì. Per quest’ultimo il Monza avrebbe chiuso all’ipotesi cessione. I giallorossi stanno pensando anche Arthur Theate, difensore del Rennes ex Bologna che può giocare sul centro sinistra. Sulla lista c’è anche Kiwior, ma in pressing c’è il Napoli.