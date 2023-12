Aouar: «Il mio futuro è qui. Ho giocato male, ma farò meglio. Con Mourinho ottimo rapporto»

Houssem Aouar cerca il riscatto dopo un inizio di stagione non positivo: «Il mio futuro lo vedo a Roma. Sono molto felice di essere qui, molto orgoglioso di poter indossare quesa maglia. Come ho già detto è solo la prima volta che sono fuori di casa. Ho iniziato 10/11 partite ed è buono per i primi mesi». Ecco la conferenza integrale alla vigilia della partita di Europa League tra Roma e Sherff.

Giocherà domani dal primo minuto?

«Sono pronto. Spero di giocare perché non ho giocato tanto le scorse partite. So che devo fare meglio per aiutare la squadra e spero di riuscirci».

Il primato del girone non dipende da voi…

«Vogliamo sempre vincere. Sarà difficile finire al primo posto, allora domani andremo con atteggiamento e speriamo che alla fine della partita riusciremo a diventare primi»

Il suo bilancio con la Roma qual è? Quanto manca per rivedere il miglior Aouar?

«Come dico sempre per me è la prima volta che sono fuori Lione. È un po’ difficile ambientarmi in una nuova città e squadra. So anche che ho giocato 10/11 partite il primo anno ed è buono per me. Ho giocato a Praga e a Ginevra e ho fatto male, lo so. Adesso devo dimostrare al mister che posso giocare di più. Sono fiducioso per aiutare la squadra e spero di iniziare domani».

Il livello del campionato italiano è superiore al francese? Il suo futuro alla Roma dipende da quanto giocherà?

«Il mio futuro lo vedo a Roma.

Sono molto felice di essere qui, molto orgoglioso di poter indossare quesa maglia. Come ho già detto è solo la prima volta che sono fuori di casa. Ho iniziato 10/11 partite ed è buono per i primi mesi. Non conosco il futuro, ma sono contento di essere qui, in un grande club, in una grande squadra, parlo tanto con il mister. So che è il giusto progetto. Questa è una bella città, i tifosi sono incredibili e io sono fiducioso per il mio futuro a Roma. Il calcio italiano è più forte di quello francese. Devono imparare a giocare qui, è differente. In Francia c’è più fisicità, qui è più tattico e tecnicamente sono più bravi. Spero che nel futuro diventerò un buon giocatore del calcio italiano».

Qual è il suo rapporto con Mourinho?

«Il mister è una persona vera. Io parlo tanto con lui, ho già detto che mi aiuta molto a imparare a giocare con la squadra un calcio differente. A me piace che abbia una mentalità vincente, sono orgoglioso di giocare per lui. Spesso è un po’ difficile per me perché non ho giocato le ultime partite, ma spero di farne altre grandi per lui e i tifosi».

Come si trova a giocare tra i tre di centrocampo?

«Sono un giocatore di squadra. Non è importante per me, con il Lione ho giocato come play davanti alla difesa. È importante giocare sempre, come 10 mezzali o play so che posso fare le cose bene per i miei compagni».