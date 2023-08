Roma, giornata a Trigoria per Lukaku: l’incontro con Mourinho e il primo allenamento

Ha scelto la maglia numero 90 e oggi ha vissuto la prima giornata a Trigoria da calciatore della Roma. Romelu Lukaku si sta abituando alla sua nuova vita nella Capitale: questa mattina alle 8 è stato prelevato da un’auto della società nel suo hotel a due passi dal Circo Massimo ed è stato accompagnato a Trigoria. Gli sono state mostrate tutte le aree del centro sportivo, ha conosciuto i nuovi compagni, si è abbracciato con Mourinho e, prima delle interviste di rito, ha anche fatto venire un barbiere per rifarsi il look.

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, sogno Sergio Ramos. Milan, Taremi a un passo

È rimasto all’interno del Fulvio Bernardini fino al tardo pomeriggio e probabilmente venerdì sera Mourinho proverà a portarlo in panchina.

Sarà comunque prevista una presentazione all’Olimpico davanti ai quasi 60mila spettatori (mancano solo 700 biglietti al sold-out). Un affetto inatteso quello dei tifosi romanisti che ha stupito anche Big Rom, abituato a palcoscenici internazionali. Le cinquemila persone all’aeroporto di Ciampino a dargli il benvenuto gli hanno dato la carica per affrontare la nuova avventura.

Il programma degli allenamenti prevede il ritorno in forma in tempi relativamente brevi (in questo aiuterà la sosta delle nazionali) e chissà, magari riuscirà a scendere in campo già contro l’Empoli il 17 settembre.