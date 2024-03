Infortunio Baldanzi, quando torna e quante partite salta: cosa ha e le condizioni

Altra tegola per Daniele De Rossi in questa pausa per le Nazionali con Tommaso Baldanzi che ha subito un infortunio mentre era con l'Under 21. A dare l'annuncio è stato lo stesso Nicolato che ha parlato in conferenza stampa: «Ha un problema all’adduttore e non farà parte della gara. Ha fatto qualcosina, ma insieme a lui e al dottore valutiamo la cosa migliore per il suo bene». Uno stop improvviso, quindi, per la Roma che nei giorni scorsi ha perso anche Lukaku e Ndicka. I due non prenderanno parte agli impegni delle proprie nazionali e sono in dubbio.

Dybala si sposa e Oriana svela i dettagli sul matrimonio: «Ci saranno 300 invitati. Ecco dove si farà»

Quante partite salta Baldanzi

Tommaso Baldanzi salterà con ogni probabilità il prossimo impegno con la Nazionale Under 21, ma potrebbe anche recuperare per la gara contro la Turchia, con la sua presenza in questo match e con il Lecce che è in dubbio.

I giorni per rientrare un recupero lampo ci sono, ma dipende anche dall'effettiva entità dell'infortunio muscolare. Nicolato, infatti, non ha parlato di lesioni specifiche, di stiramenti o di contratture, così come non ha nominato affaticamenti. Questo, quindi aumenta il dubbio sulle condizioni dell'ex Empoli che non si sa bene cosa abbia. Gli esami strumentali a cui verrà sottoposto l'esterno d'attacco mancino chiariranno la situazione e permetteranno allo staff medico della Roma di valutare le prossime mosse. Di conseguenza, anche Daniele De Rossi saprà se dovrà rinunciare a lui per una o più partite.