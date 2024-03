Totti: «Non ho nulla contro Dybala, ma da dirigente rifletterei sul rinnovo. I Friedkin non mi vogliono alla Roma»

Francesco Totti torna su Paulo Dybala e chiarisce alcuni aspetti circa la gestione dell’attaccante: «Io non sono un dirigente della Roma dell’Inter o della Juve. Sono un tifoso di calcio e della Roma. Posso dire quello che voglio, come tanti altri tifosi che quello che pensano dicono. Non era contro Dybala, l’ho sempre difeso e lo difenderò sempre, è il giocatore più forte tecnicamente della Roma, senza di lui la Roma è diversa. Mi hanno chiesto da dirigente della Roma cosa fare con lui e ho detto che ci penserei perché fa il 50% della partite. Poi se vogliono ingigantire la cosa ben venga. Non ho nulla contro Dybala, anche perché sono stato il primo a volerlo portare a Roma». Chiarimenti anche su un suo futuro alla Roma: «Io ho detto che non mi vedo nella Roma con questa dirigenza. Se loro mi avessero voluto cercare mi avrebbero trovato. In questo momento no. Alla Roma mai dire no, poi io che sono cresciuto nella Roma e ho sempre detto che morirò nella Roma. Se arriverà il momento giusto tornerò. Ogni volta che c’è un’intervista tirano fuori questa domanda, ma non dipende dal me».

Francesco Totti intervistato a Il Messaggero aveva detto: «Stiamo parlando di un giocatore top, ma dipende che vuole fare la societá e che obiettivi ha.

Se un giocatore ti fa 15 partite all’anno io che sono un dirigente ci penserei. Se ho un obiettivo importante da raggiungere e ho uno dei giocatori più importanti che mi gioca 1/3 delle partite, una riflessione la faccio».

