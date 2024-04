Martedì 23 Aprile 2024, 07:25 - Ultimo aggiornamento: 07:29

Nicolas Burdisso sfida Francois Modesto per il ruolo di ds. A Firenze sono convinti che l’argentino sia ormai ai saluti e tornerà, seppur in un’altra veste, a Trigoria, dopo esserci stato da giocatore. Una decisione che spetterà alla proprietà Usa e alla Ceo Souloukou anche se De Rossi, quando sarà ufficializzato il rinnovo inevitabilmente potrebbe suggerire il nome dell’argentino, uno degli artefici del suo passaggio al Boca Juniors. E magari sarà lui a decidere il futuro di Sardar Azmoun, che per la Roma è l’attaccante di scorta. In gol pure ieri, anche se inutile. «A volte le partite vanno così. Loro hanno giocato molto bene. Volevamo i tre punti ma a volte vinci e volte perdi. Continuiamo sulla nostra strada, non ci fermiamo». Azmoun, come De Rossi, incassa la sconfitta senza fare drammi. Si tiene il suo ruolo di seconda scelta, aspettando tempi migliori. Qui o altrove. «Chi entra dalla panchina deve aiutare la squadra. Questo è il nostro lavoro da fare sul campo».