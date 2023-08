Roma, quando sbarca Azmoun? Aeroporto e orario d'arrivo. Intanto, Mourinho lo videochiama

José Mourinho ha chiamato Sardar Azmoun quando ha capito che la possibilità di averlo a Trigoria si sarebbe potuta concretizzare. A testimoniarlo una foto pubblicata sui social dall'agente del giocatore e che in poco tempo ha fatto il giro del web. Nell’immagine si vedono Mourinho e l’attaccante iraniano in videochiamata, segnale che José ha avallato l’acquisto ed è pronto ad accoglierlo a Trigoria. Lo sbarco dell'attaccante iraniano è previsto questa sera alle 20 a Ciampino.

D’altronde Azmoun era un obiettivo della Roma già due anni fa quando però scelse di andare al Bayer Leverkusen. Sono trascorse due stagioni in cui non è riuscito a esplodere in un campionato come la Bundesliga a causa anche di alcuni infortuni muscolari che ne hanno pregiudicato il rendimento. L’obiettivo è di rilanciarsi in Italia con un tecnico come Mourinho.