Roma, tifosi delusi dall'arrivo di Azmoun: «Vergogna». Ma c'è ancora la speranza Lukaku: «Con lui mercato da 10»

Sardar Azmoun sta per lasciare il Bayer Levekusen ed è a un passo da Trigoria, ma i tifosi della Roma sono inferociti. Dopo un’attesa di quasi tre mesi dall’infortunio di Tammy Abraham in tantissimi si aspettavano che arrivasse un bomber da almeno 20 gol a stagione. L’iraniano, invece, reduce anche da un infortunio muscolare, ha collezionato un paio di campionati negativi e approderà alla Roma per rilanciarsi. Una scommessa, insomma, che non è piaciuta alla piazza che si è riversata su social e radio per criticare l’operato della società: «Vergognatevi», «Ridicoli», «Imbarazzanti» e altri appellativi non riferibili.

Azmoun a un passo dalla Roma: sorpassato il Milan, annuncio vicino per l'attaccante del Bayer Leverkusen

Qualcuno prova ad argomentare: «Fino ad ora ci siamo fidati di Mourinho, se lui ha dato l’ok all’operazione non resta che aspettare e vedere».

Effettivamente Azmoun è un giocatore stimato da José che lo avrebbe voluto già nel 2021 quando era allo Zenit, ma i costi troppi alti hanno bloccato l’operazione. Tante le perplessità anche per via dell’infortunio muscolare che la scorsa stagione lo ha tenuto fermo 40 giorni e che gli ha dato problemi anche nell’ultimo mese costringendolo a saltare le prime due partite di Bundesliga: «Come si fa a prendere un giocatore infortunato che sarà pronto, se va tutto bene, a metà settembre?».

Non solo, l’altra perplessità riguarda la partecipazione alla Coppa d’Asia con l’Iran: «Andrà via un mese e saremo punto a capo». Insomma, un acquisto che non ha esaltato la piazza, ma alcuni hanno ancora la speranza che possa arrivare un secondo attaccante: «Se dovessero riuscire nel miracolo Lukaku, allora sarebbe un mercato da 10». La speranza è l’ultima a morire. Fino all'1 settembre.