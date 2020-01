Volley, Francesca Piccinini ci ripensa: torna a giocare con Busto Arsizio

Francesca Piccinini ci ripensa, a pochi mesi dalla decisione di ritirarsi la campionessa 41enne torna in campo col Busto Arsizio. «Ho grandi obiettivi e stimoli, l'entusiasmo è quello della ragazzina che esordì in serie A a 14 anni. Sono pronta ad accogliere questa sfida insieme a un club che ho sempre stimato molto», le parole della schiacciatrice toscana che sogna ora una convocazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'ufficialità è arrivata sul sito della formazione lombarda biancorossa che accoglie «con piacere ed orgoglio la giocatrice toscana, icona della pallavolo italiana, che sceglie proprio la Uyba per il suo clamoroso ritorno al volley giocato». Originaria di Massa Carrara, la Piccinini vestirà la consueta maglia numero 12 e andrà a rinforzare il roster a disposizione di coach Lavarini. © RIPRODUZIONE RISERVATA