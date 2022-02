Terni, Campacci: la ricetta dei Democratici per rilanciare il parco naturale

Il parco dei Campacci è sempre più abbandonato ed il direttivo del circolo Pd “Conti Menotti” di Marmore elenca una serie di problemi risalenti anche a molti anni addietro, suggerendo pure le relative soluzioni . «Riteniamo doveroso e utile che il comune di Terni – si legge nel comunicato stampa- disponga atti ed interventi per dare risposte dignitose sia alle persone che allo stesso ambiente. Questo parco pubblico deve essere sempre più valorizzato, recuperato e rammendato, sia dal punto di vista ambientale che dal quello paesaggistico, perché è un bene comune di straordinaria rilevanza». Questa la premessa per poi elencare una serie di problemi che, a ridosso della stagione estiva, andrebbero risolti se non tutti almeno i più necessari e richiesti anche dai turisti. Uno su tutti l’apertura del campeggio «che rischia – dicono i Dem- anche per l’anno in corso di non riaprire».

Tra le altre priorità ci sono anche i bagni pubblici «in questo caso- afferma il segretario delle sezione marmorese Sandro Piccinini- serve un progetto per loro rifacimento totale, in quanto questi versano in condizioni pessime e l’unico bagno per disabili funziona in modo improprio il water che non scarica». E giù un elenco di cose da fare: incrementare i punti luce, alcune zone sono completamente al buio; installare più cestini porta- rifiuti con la sistemazione di quelli presenti; il recupero del fabbricato da parte dell’Ast; la valorizzazione del laghetto con una una possibile valorizzazione dei reperti di archeologia industriale presenti nell’area, collegandoli anche al museo a cielo aperto presente nel "Sentiero 5". Un ruolo importante sottolineato dal Pd e la segnaletica stradale e turistica con la sostituzione dei cartelli ormai datati e fatiscenti. Questi i punti salienti di programma della sezione dei Dem di Marmore per rilanciare i Campacci. Ma nel taccuino ci sono anche gli orari di apertura del “Sentiero Cinque”, la sistemazione della strada d’ingresso della biglietteria fino alle passerelle pedonali sul fiume «non è più possibile lasciare questo tratto di 100 metri nello stato pietoso in cui si trova, la manutenzione nell’area box commerciali, la corsia preferenziale per i bus turistici, il collegamento pedonale e il recupero dell’ex campetto di calcio dopo l’apertura del picciolo bar».