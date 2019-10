Spal, Semplici:«Sono arrabbiato, il Milan doveva restare in dieci»

Leonardo Semplici contesta la direzione di gara di Piccinini. E quindi alcune scelte arbitrali, in particolare il mancato secondo giallo a Bennacer per un fallo tattico in ripartenza, ma preferisce non attaccarsi agli episodi per giustificare la sconfitta: «Io torno a casa arrabbiato e dispiaciuto. La Spal ha meno appeal di altre, interessa meno, ha meno budget. Non abbiamo ancora segnato in trasferta e un motivo ci sarà, ma se il Milan finisce in 10 posso giocarmela in maniera diversa». Semplici guarda la classifica e ammette che la strada per ottenere la salvezza è molto lunga: «Dobbiamo lavorare molto. Non dimentichiamoci che abbiamo perso Lazzari e Bonifazi sul mercato e D'Alessandro e Fares per infortunio. Dobbiamo restare agganciati al treno e cercare di fare tanti punti nel girone di ritorno».





© RIPRODUZIONE RISERVATA