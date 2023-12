Mazzanti torna in panchina: guiderà l'Itas Trentino in Serie A1

Dopo la sua esperinza nella Nazionale italiana femminile di pallavolo, Davide Mazzanti torna in panchina. Il quarantasettenne marchigiano guiderà l'Itas Trentino in Serie A1. Il tecnico subentra a Marco Sinibaldi e verrà ufficialmente presntato venerdì alle ore 10 in via Romagnosi 11 a Trento. Dopo l'avventura estiva, Mazzanti si ritrova davanti a un amissione complicata, con la squadra che occupa l'ultima posizione in classifica con una vittoria, tredici sconfitte e un bottino di soli tre punti. L'obiettivo è provare a conquistare la salvezza. Il ritorno di Davide Mazzanti su una panchina di Serie A1 avverrà il 7 gennaio proprio contro Milano, la squadra di Paola Egonu.

Proprio l'atleta è stata protagonista di uno scontro con il tecnico che ha pagato proprio questo rapporto burrascoso.

Il nuovo allenatore di Itas Trentino, infatti, ha lasciato Paola in panchina venendo accusato di essere il principale responsabile del flop continentale, oltre che del mancato pass olimpico nel torneo di Lodz.

