Le Paralimpiadi saranno su Rai 2, Sergio: «Impegno profondo e necessario». Pancalli: «Straordinario»

Una bella notizia per tutto il mondo paralimpico italiano. Le Paralimpiadi di Parigi 2024 verranno trasmesse da Rai2 portando i giochi per tutti gli italiani. Proprio questo impegno è stato sottolineato dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli che ha accolto con grande entusiasmo questa iniziativa: «Questa è una cosa straoirdinaria, ci permetterà di entrare ancora più efficacemente nelle case degli italiani. Per la prima volta andremo sulla tv generalista. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere quante più persone possibili».

Pancalli ha poi continuato: «La passione generata da questo impegno è potente e genuina, vedere tannti italiani che sostengono ateti disabili senza averne unno in famiglia vuol dire andare verso un'Italia migliore». Il volano che ha portato la Rai a questa scelta è stato il trasferimento del «senso di responsabilità politica e di coscienza» verso un movimento che fa parlare di sé. «La gente si sta innamorando, abituandosi a essere fruitrice di un messaggio che va oltre il mondo sportivo - ha detto Pancalli -.

C'è un interesse diffuso che ha fatto scaturire dati di ascolto e di audience che piano piano stanno crescendo».

Sergio: «L'impegno riflette la molteplicità dell voci»

Anche l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha dedicato un pensiero a questa iniziativa: «Rai2 sarà il canale delle paralimpiadi grazie alla condivisione con Luca Pancalli, presidente del comitato italiano paralimpico. Si tratta di un impegno profondo e necessario che mira a riflettere la molteplicità delle voci, delle prospettive e delle esperienze che compongono il tessuto sociale».