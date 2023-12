Schumacher, la verità del fratello Ralf: «Grazie a qualche cura moderna qualcosa si è potuta fare, ma niente è come prima»

«Niente è più come prima». Ad affermare ciò che è passato nella mente di tutti i tifosi e appassionati di Formula 1 è stato confermato anche da Ralf Schumacher, fratello di Michael. L'ex pilota di auto è tornato a parlare dell'incidente sugli sci del parente di 10 anni fa in una lunga intervista alla Bild. Al quotidiano tedesco, Ralf ha confessato: «Il Michael di quel periodo mi manca. La vita a volte è ingiusta Michael nella sua vita aveva spesso avuto fortuna, ma poi è arrivato quel drammatico incidente. Grazie a Dio attraverso a qualche cura moderna qualcosa si è potuta fare, ma nonostante questo niente è come prima».

Jean Todt: «Schumacher non mi manca ma non è il Michael di prima, la sua vita è diversa ma condivido momenti con lui»

Le confessioni di Ralf Schumacher

Ralf ha poi continuato raccontando del ruolo di Michael, che per lui er aun vero e proprio insegnante: «Mi ha trasmesso tutta la sua esperienza. Avevo l'occasione di imparare dal migliore. Da piccoli dormivamo nella stessa stanza. Il materasso era appoggiato per terra perché non avevamo i soldi per un vero letto». Nonostante abbiano una differenza di età ampia (7 anni), il rapporto era molto stretto. «Michael è stato sempre al mio fianco.

Anche per questo mi manca così tanto».

Schumacher, l'incidente di 10 anni fa

Quasi dieci anni fa esatti, sulle Alpi francesci Michael Schumacher aveva quell'incidente che gli ha cambiato la vita. Nonostante avesse il casco, l'ex campione di Formula 1 ha riportato un trauma cranico importante che ha portato la famiglia a proteggerlo da ogni fuga di notizie. Ad oggi, infatti, le condizioni dell'ex pilota sono quasi ignote.