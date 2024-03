Goran Ivanisevic, chi è l'ormai ex allenatore di Djokovic: dai successi come tennista alla carriera da coach

Goran Ivanisevic viene scaricato da Novak Djokovic. Per annunciare la fine della collaborazione iniziata nel 2018 con il coach croato, vincitore a Wimbledon nel 2001, il campione serbo ha scelto il proprio profilo Instagram. Nole si aggiunge così alla già lunga lista di atleti che di recente, per iniettare nuova linfa nella propria carriera, hanno deciso di voltare pagina. Vediamo insieme chi è l'ex allenatore del tennista numero uno al mondo.

Chi è

Goran Simun Ivanisevic è nato a Spalato, in Croazia, il 13 settembre 1971 (quindi ha 52 anni). È considerato uno dei giocatori di tennis più forti su erba della sua epoca, tanto da essere stato inserito (nel 2020) nella International Tennis Hall of Fame. Al suo trionfo nel torneo di Wimbledon del 2001 è ispirato il film “Wimbledon”, diretto da Richard Loncraine. Nel 2009 ha sposato la modella connazionale Tatjana Dragović da cui ha avuto due figli.

I successi da tennista

In carriera ha raggiunto la sua migliore posizione come numero 2 del mondo enl 1994, dietro solo Pete Sampras. Ha trionfato in ben 22 tornei di singolare, perdendo altre 27 volte in finale. È ricordato in particolare per il suo servizio, colpo nel quale è stato il migliore del circuito in sei stagioni (1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2001) raggiungendo il picco nel 1996 con 1477 ace. È stato il primo tennista di sempre a tagliare il traguardo dei 10 mila ace. Nel 2001, scivolato ormai oltre la 120esima posizione del ranking (soprattutto a causa di problemi al tendine di una spalla) è diventato il primo tennista a conquistare il trofeo londinese grazie ad una wild card. Ai Giochi olimpici di Barcellona del 1992 conquistò il bronzo sia in singolare, sia in doppio (insieme a Goran Prpić).

La carriera da allenatore

Nel settembre 2013 inizia ad allenare Marin Čilić, tennista croato, che sotto la sua guida vince gli US Open 2014. Nel 2016 diventa il coach di Tomáš Berdych: nei soli 10 mesi insieme, il giocatore ceco si aggiudica il 13esimo titolo ATP. Nel 2018 diventa il nuovo allenatore di Milos Raonic, ma la collaborazione con il canadese non porta risultati soddisfacenti. Nel giugno 2019 entra a far parte dello staff tecnico di Novak Djokovic, allenando uno dei tennisti più forti di tutti i tempi.

L'addio con Nole

Dopo aver chiuso la scorsa stagione con la vittoria delle Finals a Torino, battendo in finale Sinner, Diokovic ha perso la semifinale di Davis contro l'Italia e ha vissuto un inizio di 2024 non facile. È per questo che si è arrivati alla separazione, che il campione ha comunicato tramite un post sui social. Nel 2018 «Marian (Vajda, ex allenatore del campione serbo, prima dell'arrivo di Ivanisevic ndr) e io stavamo cercando di innovare, di aggiungere un pò di magia al servizio nel nostro duo. Abbiamo portato non solo quello, ma anche tante risate, divertimento, stagioni concluse al numero 1 del mondo, nuovi record, 12 titoli Slam (e qualche altra finale)» ha scritto Djokovic, concludendo «grazie di tutto amico. Ti voglio bene».