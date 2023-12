Dakar, il pilota Feliu torna dopo l'incidente e il coma: «Ma non ricordo di averla corsa»

La Dakar è una delle corse più affascinanti che ci sono nel panorama dei motori e il suo ritorno è previsto per il 5 gennaio 2024. L'avvio ci sarà in Arabia Saudita e tra i piloti delle moto ce n'è anche uno che l'ha giò corsa ma non se lo ricorda. Si tratta dello spagnolo Isaac Feliu che nel 2022 era rimasto coinvolto in un incidente nel corso della non atappa, con la moto che gli era caduta sopra. Questo lo aveva portato in coma farmacologico per due settimane, ma poi si è ripreso al meglio tornando addirittura in sella. Ora è pronto a sfidare di nuovo lo stesso percorso: «Sarà come la prima volta. Torno perché non ricordo di averla corsa - ha detto -. C'ero, ci sono video che dimostrano che ci sono stato e me lo hanno raccontato ottantamila volte, ma io non l'ho impresso nella memoria. È come se stessi esplorando di nuovo un nuovo terreno. Fisicamente sto abbastanza bene per riprovarci».

