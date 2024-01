Giovedì 1 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Guai per l’allenatore di una squadra di calcio sabina, il Poggio Catino, rintracciato dai carabinieri dopo essersi allontanato a seguito di un piccolo incidente, proseguendo verso Santa Rufina dove, di lì a poco, si sarebbe disputata la partita di campionato di Terza categoria della propria squadra con lo Sporting Lisciano. Per risalire all’uomo, un 54enne, i militari dell’Arma sono stati costretti a interrompere per qualche minuto la partita in corso, poi regolarmente conclusasi 3-0 per lo Sporting - sotto gli occhi di numerosi tifosi - avvicinandosi al tecnico in panchina, avendo rintracciato il veicolo, a partire da alcune parti dello specchietto retrovisore ritrovate sul luogo dell’incidente.

La dinamica. Il tecnico sabino stava transitando lungo la breve rampa di raccordo Santa Rufina-Cittaducale, diretto al campo, quando il proprio mezzo e un altro veicolo si sono incrociati e urtati con lo specchietto retrovisore mentre transitavano in senso opposto. Alla guida dell’altra auto c’era una donna con il figlio di 6 anni che, per lo spavento, ha perso temporaneamente il controllo della guida, andando con la sua vettura ad appoggiarsi, senza conseguenze ma con tanto spavento, contro il guardrail a lato della strada.

La donna, quando ha visto l’altro veicolo proseguire la marcia senza fermarsi e in panne per l’accaduto, ha allertato i carabinieri per il soccorso. I militari dell’Arma hanno raccolto la testimonianza della donna e, sul tratto stradale, hanno effettuato un rapido sopralluogo, prendendo in esame i frammenti e i resti dell’impatto tra i due specchietti retrovisori.

Gli esiti. Si sono poi messi alla ricerca del conducente del veicolo, sapendo che era diretto verso Santa Rufina di Cittaducale. Perlustrate le vie della frazione, hanno individuato con certezza il mezzo che aveva compartecipato all’incidente, rintracciandolo con lo specchietto danneggiato e in sosta nelle vicinanze del campo di calcio di Santa Rufina. Nonostante le richieste e l’ascolto delle persone sugli spalti, non è emerso il proprietario del veicolo. Circostanza che ha costretto i carabinieri a interrompere per qualche minuto il match in corso, per poter operare in maniera idonea fino all’individuazione del 54enne tecnico, che poi ha ammesso le proprie responsabilità davanti ai carabinieri. All’uomo sono stati comminati vari verbali amministrativi in relazione all’allontanamento dal luogo a seguito di sinistro con soli danni a cose.