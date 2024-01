Ginocchiata all'arbitro di 16 anni, allenatore squalificato per quasi tre anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pugno duro del giudice sportivo che ha squalificato per quasi tre anni l’allenatore della società Treglio, dopo il grave episodio avvenuto domenica scorsa nel finale della partita di Terza categoria (girone Chieti) contro il Calcio Torrevecchia. «Al minuto 44 del secondo tempo, sul risultato di 3 a 3 – si legge nella decisione del giudice sportivo, come comunicato dalla Lnd Abruzzo - l’allenatore della società Treglio, dopo essere stato espulso per aver rivolto gravi offese all’arbitro, colpiva quest’ultimo mentre era chinato per raccogliere il cartellino cadutogli involontariamente, con una ginocchiata sul volto all’altezza dello zigomo, provocandogli forte dolore e facendolo cadere a terra». L’arbitro di Lanciano, 16 anni, ha sospeso la gara «non trovandosi più nelle condizioni psicofisiche per portarla a termine». Un episodio che nei giorni successivi alla gara ha fatto molto discutere, con la società del Calcio Torrevecchia che in un comunicato ha stigmatizzato il comportamento del mister avversario.