Judo, Mondiali di Doha: la romana Odette Giuffrida è bronzo nei 52 kg

Magica Odette. Sul tatami dell’Al Attiyah Arena di Doha, in Qatar, la judoka romana ha conquistato la sua prima medaglia ai Mondiali, l’unica che mancava al palmares della 28enne azzurra. Nella finale per il terzo gradino del podio della categoria dei 52 kg, la due volte medagliata olimpica (argento a Rio 2016 e Tokyo 2020) e campionessa d'Europa (nel 2020 a Praga) ha avuto la meglio sulla kosovara Distria Krasniqi, battuta dopo otto minuti di Golden Score grazie ad uno stupendo waza-ari. Il bronzo conquistato dalla Giuffrida, il secondo di fila per i colori azzurri dopo quello nella giornata inaugurale della napoletana Assunta Scutto, è stato molto sentito, come hanno dimostrato le sue lacrime a fine incontro. Oltre al sigillo mondiale, l’azzurra che si definisce una “Judoka di Dio” ha anche incamerato punti preziosi per il ranking di qualificazione all’Olimpiade di Parigi 2024. Dove vuole andare a caccia della sua terza medaglia a cinque cerchi.