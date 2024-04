Perugia, a maggio il grande judo: «In mille per il campionato italiano assoluto A2, campionato nazionale Fisdir-Fijilkam e il terzo criterium Giaverina»

PERUGIA - Un PalaBarton che sarà animato da più di mille atleti in rappresentanza di trecento società. L’occasione, in programma per il fine settimana dell’11 e 12 maggio, è quella del campionato italiano assoluto A2 di judo, evento nazionale che fa tappa al palasport di Pian di Massiano insieme al campionato nazionale Fisdir – Fijilkam e al terzo criterium giovanissimi Ernesto Giaverina, maturato dalla collaborazione con Csen Umbria. Solo quest’ultimo porterà in campo 500 giovanissimi atleti. Così Perugia, per due giorni, si trasformerà nella capitale delle arti marziali. Un segnale importante per il territorio dove «si registra una continua crescita del movimento, che conta a livello generale oltre 6mila atleti». A dirlo con soddisfazione è Andrea Arena, presidente Fijlkam Umbria, che ieri ha presentato l’evento alla sala della Vaccara di palazzo dei Priori insieme a Robertino Camilli, presidente del settore Judo Umbria e Stefano Poeta, membro della consulta del comitato regionale Fijlkam. Durante l’incontro, moderato da Roberto Sabatini, il presidente Arena ha spiegato che «dopo il successo delle ultime edizioni del Gran Prix Internazionale Umbria Judo, la Federazione ha assegnato al Comitato regionale umbria l’organizzazione di due eventi top». Uno, appunto, è quello del campionato di A2. «Un grande attestato di stima e considerazione» grazie al «lavoro svolto e alla credibilità acquisita in campo nazionale. Una scommessa impensabile fino a qualche anno fa». Per io traguardo raggiunto, dal movimento è arrivato un grazie alle istituzioni per il supporto. «Il merito del successo è anche grazie all’amministrazione comunale, sempre presente, e ad un prestigioso palcoscenico che è il PalaBarton».

Decisivo anche il supporto del Coni regionale, presieduto da Domenico Ignozza.

IL PROGRAMMA Ricco il programma della due giorni, che si aprirà con il campionato di A2 maschile e femminile, per le classi Seniores, Juniores e Cadetti (quest’ultimi 2007) con grado minimo cintura nera (se qualificati tramite ranking list è ammesso anche il grado di cintura arancione). Già dalla giornata di venerdì gli atleti saranno chiamati a presentarsi al palazzetto per il peso ufficiale (categorie maschili), che precederà i sorteggi. Le gare inizieranno il sabato dalle ore 9. Ma queste saranno solo le prime fasi di una due giorni intensa, con tre eventi di prestigio. «Come consulta – spiega Camilli - abbiamo fortemente voluto questi Campionati italiani per continuare a promuovere il nostro movimento». Movimento, come detto, in crescita, anche in fatto «di giovani medagliati in campo nazionale». Un trend «che vorremmo incrementare, e questa due giorni di Judo di alto profilo non può che arricchire i nostri ragazzi». Soddisfazione per l’evento è stata espressa anche dall’assessore allo Sport, Clara Pastorelli. «A maggio grazie ai due campionati Perugia sarà sotto i riflettori. È per noi un onore offrire il Palabarton, uno degli impianti più importanti della città, su cui non a caso abbiamo fortemente voluto investire».