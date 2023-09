​Judo, arriva l'Academy per ciechi e ipovedenti: obiettivo Parigi2024

Si è tenuta oggi la presentazione del progetto Judo Academy, l'iniziativa della FISPIC - Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi – sostenuta dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia che, attraverso una serie di appuntamenti itineranti, si pone l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva del Judo tra le persone ipovedenti e cieche e di preparare gli atleti di alto livello in previsione delle Paralimpiadi di Parigi 2024.

L’evento di presentazione, che ha ottenuto il patrocinio del CONI Lazio e di Fondazione Italia Giappone, si è tenuto all’Istituto Giapponese di Cultura a Roma.

Durante l’incontro, ha avuto luogo anche una sessione dimostrativa, introdotta dal direttore tecnico del Judo Fispic Silvio Tavoletta, che ha visto confrontarsi gli atleti paralimpici Carolina Costa (Oro mondiali 2023); Dong Dong Camanni (Bronzo mondiali 2023); Simone Cannizzaro (5°posto mondiali 2023); Matilde Lauria (Bronzo mondiali 2022) e gli atleti olimpici Lucio Tavoletta (Oro mondiali cadetti 2023; Campione europeo under 18), Alessandro D’Urbano (Argento mondiali cadetti 2023) e Maria Centracchio (Bronzo olimpiadi Tokyo 2020; diversi titoli italiani e diverse medaglie in European Cup, Grand Prix e Grand Slam).

«La Judo Academy è un’iniziativa nata per diffondere la pratica sportiva del Judo attraverso raduni itineranti organizzati per preparare atleti ciechi e ipovedenti alle Paralimpiadi di Parigi 2024 e per contribuire a migliorare l’integrazione sociale delle persone non vedenti attraverso il coinvolgimento nell’attività sportiva» spiega Sandro Di Girolamo, Presidente Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi - FISPIC.

«La Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia è impegnata in tutto il mondo nella lotta contro i difetti visivi, rilanciando la mission del Gruppo EssilorLuxottica di aiutare le persone a “vedere meglio e vivere meglio”. Con questa iniziativa, non potendo agire direttamente sulla salute visiva delle persone coinvolte, la Fondazione vuole contribuire a migliorarne l’integrazione sociale attraverso l’attività sportiva» ha sottolineato il Segretario Generale della Fondazione, Andrea Rendina.

Dopo il successo del primo incontro a Torino a luglio 2023, la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia sosterrà la FISPIC nel programma dei prossimi raduni sportivi previsti a Milano nell’ottobre 2023, Belluno nel novembre 2023, Pescara e Genova nel 2024. Saranno previste delle Academy dimostrative, aperte a tutte le persone che desiderano avvicinarsi al mondo del Judo.