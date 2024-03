Mercoledì 20 Marzo 2024, 12:01

GUBBIO - Hanno respirato a pieni polmoni l'aria del campionato italiano con la fase finale a Leinì, in provincia di Torino, i giovani del Judo Kodokan Gubbio protagonisti della categoria Juniores A2 Fijlkam. Si sono qualificati passando attraverso la fase regionale al palazzetto dello sport di Massa Martana vincendo tre medaglie che gli hanno permesso di staccare il pass per la trasferta piemontese dello scorso fine settimana: oro per Riccardo Rossi nei -66kg e due argenti rispettivamente per Emanuele Monacelli nei -73kg e Lorenzo Martiri nei -66 kg. I tre judoka eugubini, all’esordio nella categoria Juniores, hanno anche iniziato il loro percorso a punti nella conquista della cintura nera agonistica e l’appuntamento di Massa Martana ha dato il via al cammino per il conseguimento del primo Dan. L'esperienza alle finali nazionali, rappresentando l'Umbria, ha costituito un momento di altissima competitività.

«È stata una bellissima esperienza - dice il presidente del sodalizio, Roberta Moscetti Castellani, tecnico federale insieme a Dario Dionisi - per la possibilità che hanno avuto i nostri ragazzi in gara di misurarsi tra i ben 65 qualificati nei - 66kg dove hanno gareggiato Riccardo Rossi e Lorenzo Martiri, e -73kg i in cui ha combattuto Emanuele Monacelli. L'emozione e la tensione non sono mancati in questa importante competizione federale. Tutto fa parte del gioco e serve a crescere. Complimenti ai ragazzi per la loro partecipazione e un grazie alle famiglie per la fiducia riposta verso la nostra associazione».

Altri giovani in vetrina i diciotto pre-agonisti del Judo Kodokan Gubbio al Gran Prix Giovanissimi Umbria, che si è svolto sempre a Massa Martana. Con la loro partecipazione, il sodalizio guidato dai tecnici federali Dionisi e Moscetti Castellani si è classificato al terzo posto nella classifica per società. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di bambini e ragazzi di Marche e Lazio nell'importante occasione di confronto e crescita.

La società è attesa ora da altri importanti impegni ad aprile: il 13 al Trofeo Italia in Abruzzo, il 20 e 21 a Massa Martana, il 27 la qualificazione regionale per gli Esordienti B-A2 e gli Esordienti A al Trofeo Coni.

È stato lasciato un segno anche in occasione delle iniziative per ricordare la giornata internazionale della donna, partecipando a due momenti formativi molto importanti. C'è stato un momento di lavoro condiviso con il Sakura Judo Ponte San Giovanni, a Perugia, dove un buon numero di ragazze hanno aderito a un allenamento tutto al femminile in due ore intense di judo, amicizia e condivisione. Poi, presso la parrocchia eugubina della Madonna del Prato c'è stato un partecipato momento di riflessione approfondito sulla violenza contro le donne e le persone vulnerabili, organizzato dal comitato di Gubbio del Csi (Centro sportivo italiano), con l'intervento di professioniste. Lo sfaff del Judo Kodokan Gubbio è imperniato attorno al presidente Roberta Moscetti Castellani, terzo Dan e istruttore Fijlkam, con accanto il vicepresidente Maurizio Orsini, il responsabile tecnico Dario Dionisi, quinto Dan, maestro e formatore regionale Fijlkam, istruttore Ijf e commissario tecnico Fijkam Umbria, Marco Dionisi, secondo Dan, rappresentante atleti, presidente di giuria e allenatore Fijlkam, e Mauro Rosini, primo Dan, consigliere e segretario.