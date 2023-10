Dettori, altro trionfo a Newmarket: ora l'ultima corsa inglese ad Ascot

Grandi numeri per Frankie Dettori a Newmarket, il tempio dell’ippica che è stato casa sua da quando si trasferì adolescente e allievo fantino da Milano, fino ad oggi che è il più famoso (e bravo) fantino del mondo, in attività ancora solo fino al prossimo inverno.

Dettori ha oggi vinto le Sun Chariot Stakes, la corsa di Gruppo 1 intitolata alla cavalla Sun Chariot con cui nel 1942 l’allora Re Giorgio VI vinse tutte le classiche dell’annata, dando una delle tante parvenze di normalità all’Inghilterra sotto le bombe naziste.

Frankie era in sella alla favoritissima Inspiral, offerta a 10 contro 11, ed ha tenuto fede al ruolo, battendo di 3 lunghezze e mezzo Marquise de Séigné.

Gli è stata dedicata una apposita cartellonistica, perché questa era sull’ippodromo la sua vittoria numero 500 in carriera, il che è un altro dei suoi imbattibili record. Di queste 500 vittorie, 22 sono in gare di Gruppo 1 e quattro ciascuna nelle 1000 e nelle 2000 Ghinee, corse classiche del calendario.

Dettori è stato confermato per Inspiral anche tra 15 giorni ad Ascot, nel suo giorno d’addio alla sella in Inghilterra: correrà le Queen Elizabeth II Stakes e la quota è scesa da 10 a 4 contro 1. Poi è probabile che la cavalla faccia di nuovo compagnia al fantino in America, a Santa Anita, per la giornata della Breedrs’ Cup. Intanto i bookmakers per il Champions Day di Ascot il 22 ottobre hanno anche tagliato da 6 a 4 contro 1 la quota di King of Steel nelle Champions Stakes. Questo perché all’alba, quando i cavalli si allenano, un giorno fa Dettori è stato visto montarlo in un galoppo di allenamento. E’ stato confermato il suo ingaggio per la corsa: il clan di King of Steel non era rimasto soddisfatto dalla performance nell’ultima sconfitta irlandese con in sella Kevin Stott ed essendoci Dettori libero hanno deciso la sostituzione.