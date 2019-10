Eddy Merckx cade in bici, chi è il 5 volte vincitore di Tour de France e Giro d'Italia

Eddy Merckx, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, è stato ricoverato per una «serio trauma cranico», dopo essere caduto dalla sua bici durante una gita con i propri amici.

Ulteriori controlli sono già programmati per lunedì prossimo. Merckx è cinque volte vincitore sia del Giro d'Italia che del Tour de France e 19 volte delle classiche monumento (sette Milano-Sanremo, cinque Liegi-Bastogne-Liegi, tre Parigi-Roubaix, due Giri delle Fiandre e due Giri di Lombardia). È uno dei soli 7 uomini nella storia del ciclismo ad aver conseguito la corona dei Tre Grandi Giri (Giro d'Italia, Tour de France e UCI World Road Race Championship). In tutta la sua carriera, in 1800 corse su strada, ha riportato 525 vittorie, di cui 445 tra i professionisti, 57 tra i dilettanti, e le restanti nelle varie categorie giovanili.

