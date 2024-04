Martedì 2 Aprile 2024, 10:27

Latina e Aprilia hanno fatto marcia indietro, ora però ci prova Gaeta. Parliamo di monopattini elettrici in affitto. Tre comuni pontini dopo due anni di sperimentazione hanno rinunciato al servizio. L'ultimo caso all'inizio del 2023 a Ventotene. «Il progetto - disse all'epoca il sindaco - non ha favorito la riduzione della circolazione dei mezzi tradizionali, facendo venire meno uno degli scopi fondamentali dell'iniziativa. E' stato poco utilizzato da residenti e turisti. Quei pochi mezzi, soprattutto monopattini, presi a noleggio attraverso app hanno creato seri pericoli di sicurezza sia ai pedoni che agli altri veicoli». Pochi mesi prima, novembre 2022, stessa decisione anche a Latina: «Dopo 2 anni e 1 milione di km percorsi insieme, interromperemo il servizio e la flotta Helbiz non sarà più disponibile per il noleggio», così l'addio del gestore. Avevano pesato lo scarso successo dell'iniziativa e alcuni incidenti. Il mese prima, ottobre 2022, si era fermata anche Aprilia: le società Link e Bird avevano deciso di ritirate tutti i loro monopattini, duecento in tutto e lì avevano pesato poca risposta, furti e atti vandalici.Gaeta ha deciso altrimenti. Anche nella città del golfo il progetto è sperimentale e siamo solo agli inizi. La giunta guidata da Cristian Leccese ha approvato il 29 marzo una delibera (la numero 29) di indirizzo in cui dà mandato agli uffici di attivarsi «per la realizzazione di un servizio di noleggio (cosiddetto sharing) di monopattini e biciclette a propulsione prevalentemente elettrica con sistema di free floating sul territorio del comune di Gaeta», prevedendo nella procedura pubblica di «premiare la diffusione del servizio sul territorio», «prevedere proposte aggiuntive e innovative ai servizi offerti», l'utilizzo «delle migliori applicazioni digitali presenti sul mercato».La flotta dovrà ovviamente rispettare «caratteristiche ed i requisiti prescritti» dalle normative italiane e comunitarie, e infine di «prevedere anche una campagna informativa da effettuare nei confronti degli utilizzatori circa le regole di utilizzo, gli aspetti di sicurezza stradale, di rispetto dei pedoni e degli altri utenti della strada, la velocità e le modalità consentite di sosta».La Giunta ha dato mandato al dirigente della Polizia Locale, quale responsabile dell'Ufficio Mobilità del Comune, «di provvedere all'attivazione delle procedure amministrative per la selezione sul mercato di idoneo operatore per la realizzazione del servizio che sarà a pagamento per la pubblica utenza e senza onere alcuno a carico dell'amministrazione comunale». Visto che la delibera riveste carattere d'urgenza è intuibile che l'ente vuole avviare il servizio prima possibile, già da questa estate nella convinzione che il servizio sia fondamentale in una città turistica, proprio come sottolinea la legge del 2019 sulla micromobilità elettrica. Anche perché, spiega la delibera nelle premesse, l'utilizzo dei monopattini e delle bici elettriche è favori dal territorio, dalla morfologia naturale e dalla sua vocazione turistica.Vittorio Buongiorno