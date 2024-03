Mauro Glorioso, condannato a 10 anni e 8 mesi il ragazzo che lo ferì lanciando una bici dai Murazzi di Torino insieme agli amici: «Tentato omicidio»

Un diciannovenne è stato condannato a Torino a dieci anni e otto di mesi di carcere per tentato omicidio. L'episodio risale al 21 gennaio 2023 quando due ragazzi e una ragazza scagliarono una bici elettrica, dalla balaustra dei Murazzi, contro uno studente universitario di 23 anni di origini siciliane, Mauro Glorioso. Tra gli indagati anche altri 4 ragazzi: in totale all'azione parteciparono 3 minorenni e due maggiorenni.

La ricostruzione

Il 21 gennaio 2023 tre adolescenti, due ragazzi e una ragazza, appartenenti ad una baby gang lanciarono una bici elettrica dalla balaustra dei Murazzi, in riva al po a Torino, contro Mauro Glorioso. La procura per i minori aveva richiesto condanne a 13 anni e 9 anni, mentre le difese avevano chiesto la messa in prova per tutti gli imputati.

La difesa

A lasciare dichiarazioni in merito alla condanna del dicianovenne (all'epoca diciottenne) è stato il suo avvocato, Luigi Tartaglino: «Spero che la sentenza sia di monito per quei giovani che il sabato sera, credendosi invincibili, si rendono scriteriatamente autori di fatti di questo genere. È stato giusto tenere conto che il mio assistito era appena diciottenne all'epoca del fatto e, quindi, già maggiorenne ma non ancora pienamente maturo». L'avvocato inoltre si è detto anche felice di aver stretto la mano al papà dello studente, una persona che sta sostenendo con grande dignità un dolore immenso.